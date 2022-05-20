Эрдоган: KazanSummit помогает развивать отношения между мусульманами РФ и исламским миром

Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» будет способствовать развитию гуманитарных, экономических и культурных отношений между братьями-мусульманами в России и исламским миром. Такое мнение выразил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании по случаю события.

«Особенно важным является то, что проведение Казанского саммита в 2022 году совпало с празднованием 1100-летия со дня принятия Ислама Волжской Булгарией. В лице Дорогого Брата, Президента Минниханова, поздравляю братский народ Татарстана и организаторов с успешным проведением саммита», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что его страна рассматривает мусульман в России и Республику Татарстан как доминирующую составляющую в укреплении развития российско-турецких отношений.

«В каком бы уголке мира мы не проживали, едины наши сердца, убеждения, кибла, азан и священные книги», — сказал он.

По словам Эрдогана, обмен мнениями в рамках основной темы саммита «Экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль» еще больше сплотит людей.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что Казанский саммит внесет свой вклад в появление новых и дальновидных идей на благо общего будущего, сообщается на сайте Президента РТ.