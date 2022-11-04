Эрдоган и Путин договорились бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. Об этом передает ТАСС.

Турецкий лидер назвал позором, что западные страны преподают уроки гуманности, хотя сами игнорируют проблемы голода в Африке.

Отмечается, что Эрдоган заявил о намерениях поднять вопрос снабжения африканских стран продовольствием на предстоящем саммите G20.

Ранее, 2 ноября, на совещании с Совбезом Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова на безвозмездной основе поставлять зерно в беднейшие страны. Он подчеркнул, что несмотря на то, что зерновая сделка, заключенная ООН, Украиной, Россией и Турцией, проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, они получили только 4% от всего объема.