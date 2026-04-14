Политика 14 апреля 2026 11:40

Эрдоган допустил военные действия против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности военных действий против Израиля и допустил ввод турецких войск. Об этом сообщает «The Jerusalem Post», передает ТАСС.

Турецкий лидер сказал, что Анкара может действовать так же, как ранее в Нагорном Карабахе и Ливии, допустив аналогичные шаги в отношении Израиля.

Эрдоган пояснил, что Турция может прибегнуть к военным мерам, чтобы не допустить вытеснения палестинцев с их территорий. Он отметил, что, несмотря на прекращение огня, из-за атак на гражданские населенные пункты более 1,2 млн жителей Ливана были вынуждены покинуть свои дома. По его словам, Анкара должна быть достаточно сильной, чтобы предотвратить подобное развитие событий в отношении Палестины.

Заявление турецкого Президента вызвало резкую реакцию со стороны министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху. Он охарактеризовал Эрдогана как политика с чрезмерными амбициями и заявил о намерении предложить правительству Израиля разорвать дипломатические отношения с Турцией.

Ранее МИД Турции выступил с критикой в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в том числе из-за его позиции по переговорам США и Ирана, а также из-за высказываний в адрес Эрдогана.

#Турция #Израиль #Реджеп Эрдоган
Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

