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Ру Тат
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Политика
22 августа 2022  21:41

Эрдоган: Целью Турции является встреча Путина и Зеленского

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Последствия конфликта России и Украины влияют на весь мир, и Турция прикладывает усилия для прекращения боевых действий и достижения мирного соглашения. Речь идет о возможной личной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал A Haber.

В связи с этим Президент Турции напомнил, что в начале августа провел встречу с Путиным в Сочи, а в середине месяца вместе с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем встретился с Зеленским во Львове. «Наша цель — собрать вместе Путина и Зеленского в Турции для радикального решения кризиса», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Во время визитов в Россию и Украины турецкий лидер заявлял обоим лидерам о возможности организовать их личную встречу в Турции. По информации телеканала CNN Türk, Президент РФ дал понять турецкому коллеге, что готов к встрече с Зеленским для поиска путей решения конфликта. 

При этом Президент Украины исключил переговоры, пока российские войска находятся на территории его страны, замечает РБК.

#спецоперация на Украине #Реджеп Эрдоган
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