Эрдоган: Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС
Анкара не будет отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Об этом заявил Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, передает РИА Новости.
Ранее турецкий лидер назвал целью страны членство в ШОС.
«Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: „Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?“ — заявил он. — Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому союзу».
Эрдоган отметил, что проводит встречи с главами государств во всем мире, в том числе с Президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином.
«Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира», — подчеркнул он.
По его словам, в ходе встреч с европейскими лидерами никто ему подобных вопросов не задавал.