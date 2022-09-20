Эрдоган: Анкара не будет отчитываться перед ЕС за участие в саммите ШОС

Анкара не будет отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Об этом заявил Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, передает РИА Новости.

Ранее турецкий лидер назвал целью страны членство в ШОС.

«Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: „Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?“ — заявил он. — Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому союзу».

Эрдоган отметил, что проводит встречи с главами государств во всем мире, в том числе с Президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином.

«Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира», — подчеркнул он.

По его словам, в ходе встреч с европейскими лидерами никто ему подобных вопросов не задавал.

Саммит ШОС проходил в Самарканде 15-16 сентября. Результатом встречи стало подписание 44 документов. В частности, Иран подписал меморандум об обязательствах в ШОС, открывающий республике путь в членство организации. Также был утвержден документ о начале процедуры приема в члены организации Белоруссии.