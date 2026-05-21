Эра Ахметзянова в «Оренбурге»: перестроил тактику на атакующую, сплотил раздевалку

«Оренбург» сохранил прописку в РПЛ, избежав валидола в стыковых матчей. Принявший команду в кризис Ильдар Ахметзянов выдал мощный весенний спурт и финишировал на спасительном 12-м месте.Как молодой челнинский специалист перестроил систему Слишковича, реанимировал легионеров и объединил раздевалку — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fcorenburg.ru

Прагматичное спасение: «Оренбург» Ахметзянова выгрыз спасительное 12-е место

Финальный отрезок Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 держал в напряжении до самых последних туров, но для футбольного «Оренбурга» этот триллер завершился без лишней нервотрепки для оренбургских болельщиков, и даже с долей уверенности. Команда, которая к зиме плотно осела на 15-й строчке и считалась одним из главных претендентов на вылет, смогла выправить положение весной.

Благодаря системной работе тренерского штаба во главе с Ильдаром Ахметзяновым уральцы набрали спасительные 29 очков и сохранили прямую прописку в элите, избежав нервной лотереи стыковых матчей. Да, завершить чемпионат на мажорной ноте не получилось — в финальном 30-м туре оренбуржцы крупно проиграли в гостях «Краснодару» (0:3). Однако этот разгром уже никак не влиял на турнирный расклад, поскольку задачу по невылету команда решила досрочно, обезопасив себя от преследователей.

После заключительной краснодарской игры челнинский специалист рассказал, как ему пришлось перестраивать голову с уровня Первой лиги, где он дебютировал в качестве главного тренера, на РПЛ, куда он зашел буквально экспромтом и «разведкой боем» спасал «Оренбург»:

«Сам путь совершенно другой, здесь другой уровень мастерства — это ощущается. Как каждая команда РПЛ готовится, как работает тренерский штаб соперников, как они готовятся к играм. Насколько уровень тренерских мыслей и всего остального здесь заметен. Это бросилось в глаза. Благодарен руководству "Оренбурга", что дали возможность провести сборы и попробовать определенные творческие идеи. Не каждый клуб РПЛ может себе позволить довериться тренеру из Первой лиги. Это заслуживает уважения», — справедливо отметил Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

Ильдар Раушанович подтвердил, что его тактические наработки жизнеспособны на уровне РПЛ, а руководству клуба теперь предстоит плотная работа на трансферном рынке.

Как Ахметзянов перестроил «Оренбург»

Творческие наработки, о которых говорил Ильдар Ахметзянов, обрели конкретные очертания уже во время зимней паузы. Придя в «Оренбург» по ходу осеннего кризиса, молодой татарстанский тренер обнаружил коллектив, зажатый в жесткие рамки оборонительной доктрины Владимира Слишковича. Бывший тренер «Оренбурга» делал ставку на закрытый футбол в пять защитников, что лишало команду ее традиционных козырей — скорости, индивидуального креатива легионеров и атакующей смелости.

Ахметзянов начал глобальную перестройку с фундаментального изменения тактического рисунка. Тренер практически сразу отказался от схемы с тремя центральными защитниками (3-5-2) и перевел «Оренбург» на атакующую модель 4-2-3-1. Этот шаг позволил перенести акцент с пассивного удержания счета на активное созидание. Главным творческим новшеством весеннего «Оренбурга» стал фирменный «камазовский» элемент Ахметзянова: быстрый переход из обороны в атаку за счет коротких и средних передач на высокой скорости, минуя банальные забросы вперед. При потере мяча команда мгновенно включала агрессивный высокий прессинг на чужой половине поля, не позволяя соперникам спокойно начинать свои атаки.

Смена тактической картинки реанимировала латиноамериканский атакующий блок уральцев, который при прежнем руководстве прочно осел на скамейке запасных. В новой конфигурации фланговые игроки получили максимальную свободу действий один в один. Тренерский штаб нашел баланс в центре поля, где два опорных полузащитника страховали высоко поднимающуюся линию обороны, пока группа атаки вскрывала зоны за счет численного преимущества на полуфлангах.

Фото: fcorenburg.ru

Не менее важной наработкой Ахметзянова стала ментальная интеграция состава. Тренер, ранее не имевший опыта работы с дорогими иностранными исполнителями, сумел выстроить единую командную структуру, где исчезло разделение на легионеров и русскоязычных игроков. «Оренбург» перестал бояться играть с позиции силы даже против топ-клубов РПЛ, а умение тренера перестраивать схему по ходу матчей на более агрессивную модель помогло уральцам зацепиться за важнейшие очки в играх с прямыми конкурентами по подвалу таблицы.

Кадровый фундамент спасения: на ком держался «Оренбург» в сезоне 2025/2026

Успешное решение задачи по сохранению прописки в РПЛ стало результатом не только тактической гибкости Ильдара Ахметзянова, но и качественной работы лидеров на поле. «Оренбург» образца весеннего отрезка значительно отличался от осенней версии именно ментально: в команде появились футболисты, готовые брать на себя ответственность в критические моменты. Ограниченный кадровый ресурс уральцев вынудил тренерский штаб выжимать максимум из имеющейся обоймы, и ключевые исполнители со своей ролью справились.

Главным фактором стабильности в обороне стала уверенная игра в воротах. В условиях, когда защитная линия уральцев регулярно допускала позиционные просчеты, надежность голкипера Богдана Овсянникова позволяла команде оставаться в игре и цепляться за очки в матчах с равными соперниками. В средней линии и атаке «Оренбург» продолжал опираться на латиноамериканский вектор, который исторически определяет лицо команды. Теплолюбивые легионеры не сразу адаптировались к требованиям нового тренерского штаба, однако именно их индивидуальное мастерство помогло компенсировать общую прямолинейность весеннего футбола. А скорость на флангах и умение выжать гол из полумомента в поединках с прямыми конкурентами по «подвалу» таблицы стали для «Оренбурга» главным спасительным кругом.

Ярким примером тактической гибкости Ахметзянова стало возвращение в стартовый состав чилийского вингера Хорди Томпсона. В центре поля важнейшую роль связующего звена и страховки получил бразилец Ду Кейрос, а в опорной зоне баланс обеспечивал Евгений Болотов, помогая высоко поднимающейся линии обороны, где ключевыми фигурами стали Данила Хотулёв и колумбиец Джон Паласиос.

Фото: fcorenburg.ru

На острие атаки при Ахметзянове ключевой силой стал Гедеон Гузина, который навязывал защитникам соперника постоянную силовую борьбу и цеплялся за мячи, давая простор флангам в лице Дмитрия Рыбчинского и молодого Рената Голыбина. Важнейшим фактором надежности сзади стала уверенная игра голкипера Богдана Овсянникова, чей кураж на последнем рубеже не раз спасал команду от пропущенных голов в ключевых весенних матчах.

Не менее важной наработкой Ахметзянова стала куда более «расслабленная» раздевалка, чем при Слишковиче. «Оренбург» перестал бояться играть с позиции силы даже против топ-клубов РПЛ, а умение тренера перестраивать схему по ходу матчей на более агрессивную модель помогло уральцам зацепиться за важнейшие очки в играх с прямыми конкурентами по подвалу таблицы.

Фото: fcorenburg.ru

Тем не менее, успешный финиш не должен вводить в заблуждение относительно кадровых оценок. Нынешний состав уральцев отработал на пределе своих возможностей, и для того, чтобы избежать повторения валидольного сценария в следующем сезоне, клубу необходима серьезная перезагрузка. Глубина скамейки оставляет желать лучшего, а уязвимость центральной оси была очевидна даже в победных матчах. Летнее трансферное окно станет для менеджмента серьезным вызовом: Ахметзянову требуются качественные исполнители в каждую линию, способные не просто закрывать дефицитные позиции, но и давать разницу на уровне РПЛ.

Руководство «Оренбурга» уже дало понять, что кредит доверия к Ахметзянову серьезный. Сумеет ли клуб сохранить своих лидеров под натиском более состоятельных конкурентов и на какие рынки менеджмент обратит внимание в межсезонье — покажет ближайшее лето.