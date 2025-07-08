Татарстан - в числе лидеров: 90 участников СВО выдвинулись от ЕР на выборы

Татарстан стал одним из ведущих регионов по количеству кандидатов — участников специальной военной операции (СВО), выдвинутых на выборы от партии «Единая Россия». В республике в избирательных кампаниях разных уровней участвуют 90 таких кандидатов. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в беседе с ТАСС.

По его словам, в числе лидеров также Республика Дагестан — с самым высоким показателем в 118 человек, и Воронежская область, где от ЕР выдвинуты 84 участника СВО. Эти данные пока предварительные — голосование по муниципальным уровням продолжается и завершится ближе к середине августа.

«Если говорить суммарно обо всех кампаниях, включая местные выборы, можно отметить безусловное лидерство Дагестана, за которым следуют Татарстан и Воронежская область», — отметил Якушев.

Он напомнил, что предварительное голосование проходило с 19 по 25 мая в формате открытого праймериз, в котором могли участвовать все желающие избиратели. В число победителей уже вошли 827 человек, принимавших участие в СВО.

На уровне выборов в региональные парламенты лидирует Новосибирская область, где баллотируются 16 участников спецоперации. В Челябинской — 8, а в Белгородской и Воронежской — по 5.

На муниципальных выборах также активно представлены ветераны СВО. Так, девять кандидатов участвуют в выборах в Совет депутатов Новосибирска. По 7 человек выдвинулись в городские собрания Махачкалы, Ульяновска и Томска.

В Единый день голосования 14 сентября в России пройдут более 5 тысяч кампаний в 81 регионе. Всего будет замещено порядка 47 тысяч депутатских и выборных должностей, а проголосовать смогут до 55 миллионов граждан.