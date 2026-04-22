«ЕР» провела в казанском детсаду прыжки через резинку в рамках марафона «Сила России»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В столице Татарстана на базе детского сада №87 «Акварелька» прошли соревнования «Родной спорт. Прыжки через резинку», организованные при поддержке сторонников партии «Единая Россия» и Штаба общественной поддержки «ЕР» в РТ, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

По традиции в состязаниях приняли участие 22 дошкольных учреждения из Ново-Савиновского, Авиастроительного, Кировского и Московского районов Казани – всего 88 детей. Перед стартом участники представили творческие номера. Мероприятие стало частью марафона «Сила России».

До начала соревнований было подписано двустороннее соглашение между Казанским региональным отделением Федерации спортивных прыжков через резинку и Штабом общественной поддержки «Единой России» в Татарстане. Подписи под документом поставили заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева и директор Казанского отделения федерации Алена Захарова. Представители штаба также передали подарки для победителей.

Поддержать детей пришли председатель Татарстанского регионального совета сторонников «Единой России», уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова и депутат местного самоуправления, сопредседатель регионального совета сторонников «Единой России» Ксения Дромняк.

«Мы сами с удовольствием играли в это в детстве. Сейчас представители федерации развлекают детей и передают ребятам частичку нашей юности. Можно сказать, это забава и связь поколений», – заявила Светлана Захарова.

Федерация спортивных прыжков через резинку проводит соревнования на разных уровнях. Прыжки выполняются через резинку, закрепленную на специальной установке. С переходом на новый уровень меняется высота и появляются новые комбинации движений.

«Это отличная тренировка: развивается ловкость, координация, чувство ритма, укрепляются мышцы ног. Кроме того, такая игра учит взаимодействию и дисциплине. Участвовать могут все — и малыши, и подростки, и взрослые», –подчеркнула директор Казанского отделения федерации Алена Захарова.

По итогам состязаний в командном зачете первое место занял детсад №414, второе – №16, а третье – №388.

В рамках авторского проекта «Опережение» Штаб общественной поддержки «ЕР» и Федерация спортивных прыжков через резинку намерены продолжить совместную работу по развитию и популяризации «Родного спорта» в Татарстане, заверили в пресс-службе.