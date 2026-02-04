Эпштейн был связан с проектом по созданию «дизайнерских» детей

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн оказался связан с проектом по созданию генетически модифицированных детей, в рамках которого исследования в том числе проводились на территории Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на новые документы по делу Эпштейна, опубликованные Министерством юстиции США.

Из переписки Эпштейна с программистом Брайаном Бишопом, известным своей работой с биткоином, следует, что Бишоп обращался к финансисту с просьбой о финансировании проекта, связанного с генетическим усовершенствованием потомства и возможным клонированием человека.

В одном из писем он указывал, что продолжает проводить эксперименты на мышах в собственной лаборатории на Украине.

В другом письме Бишоп, как следует из документов, направил таблицу с предполагаемым распределением средств для компании, занимающейся разработкой так называемых «дизайнерских» детей.

Он пояснял, что следующий этап проекта позволит выйти за рамки самофинансируемых исследований и приблизиться к первому живорождению генетически модифицированного ребенка, а возможно, и человеческого клона, в течение ближайших пяти лет.

На прошлой неделе заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последнего пакета данных общий объем обнародованных материалов превысил 3,5 миллиона файлов.

В их числе – документы, электронная переписка, а также фото- и видеоматериалы, относящиеся к расследованию преступлений, связанных с секс-торговлей, в которых обвинялся финансист.

В 2019 году в США Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этих преступлений. В случае признания вины ему грозило более 40 лет лишения свободы.

В конце июля того же года Эпштейна обнаружили в тюремной камере в полубессознательном состоянии, после чего он скончался. По итогам расследования было установлено, что он покончил жизнь самоубийством.