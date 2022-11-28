Эпоха Тутберидзе уходит в закат: Туктамышева – лучшая в России по итогам Гран-при в Перми

В Перми завершился шестой этап Гран-при России, который закольцевал турнир, длившийся с октября по ноябрь. Победа Туктамышевой вызвала вопросы у некоторой части болельщиков, но всё это частности. Куда важнее статус, что приобрела фигуристка за последний месяц. Елизавета – лучшая в России, и это приговор. Подробнее читайте в материале «ТИ-Спорт».

Елизавета Туктамышева выиграла шестой этап российской серии Гран-при. Серебряным призером стала Софья Муравьева. Бронзу завоевала Алина Горбачева Фото: Юлия Комарова, fsrussia.ru

С Туктамышевой может соперничать только Валиева

0,79 балла – именно столько отделили Софью Муравьеву от победы на шестом этапе Гран-при России в Перми. Ее выступление судьи признали отличным, но прокат Елизаветы Туктамышевой был великолепен. Юной ученице Евгения Плющенко не хватило доли везения, которая выражалась в мелких недочетах на льду. Против чистого выступления Туктамышевой этого было мало. Даже если ты откатаешь программу без помарок, судьи всегда будут ставить Лизу выше. Просто потому, что заслужила. Тем более в сравнении с дебютантками взрослых соревнований.

И сказать, что это несправедливо, совсем не получается. В 25-летнем возрасте элементы и прыжки даются гораздо сложнее, чем с юным, еще не прошедшим пубертат телом. Да и само исполнение программы получается более чувственное, гармоничное. Именно это заставляет ошибаться даже опытных судей при оценивании этапов с участием Туктамышевой. Хотя можно ли говорить об ошибках на этапе в Перми – большой вопрос.

Для Туктамышевой это уже третья победа подряд в сезоне. Она победила во всех трех соревнованиях, где была заявлена. Кроме этапа в Перми ей покорилось Гран-при в Москве, а еще раньше первенствовала на «Мемориале Панина-Коломенкина». Кажется, на сегодняшний день Елизавета – лучшая российская фигуристка в мире. Соперничать с ней может только Камила Валиева, но она пока далека от идеальной формы.

Для Туктамышевой это уже третья победа подряд в сезоне. Она победила во всех трех соревнованиях, где была заявлена Фото: Юлия Комарова, fsrussia.ru

Круг больших российских побед замыкается?

Нынешний сезон вообще становится этаким переходным периодом российского фигурного катания. Россия отстранена от международных турниров, куда неизвестно когда вернется. Вместе с этим потихоньку начинают угасать звезды последних лет, будто целая эпоха медленно ползет в сторону ухода. Победные традиции учениц доселе непобедимой Этери Тутберидзе уходят в прошлое, хотя этих самых воспитанниц не становится меньше. Штамповавшие четверные российские девушки вдруг внезапно исчезли, и даже Александра Трусова заваливает квады один за другим.

В этой ситуации интересно то, что на первые роли выходит Туктамышева. Именно с нее начались эти самые победные традиции в далеком 2015-м году, когда Елизавета выиграла чемпионат мира в Шанхае. До этого целых десять лет Россия не имела чемпионок мира после ухода поколения Ирины Слуцкой и Марии Бутырской. А потом все пошло-поехало: дважды подряд Евгения Медведева, Алина Загитова и Анна Щербакова, все они брали золото ЧМ. Причем в безоговорочном стиле.

Теперь круг будто бы замыкается. Лучшей фигуристкой России становится Туктамышева, которая уже начала намекать на собственный уход из спорта. Камилу Валиеву вот-вот отстранят на четыре года за допинг, Трусова все никак не выйдет на стабильный уровень, а остальные пока не дотягивают до уровня звезды то из-за возраста, то из-за чего-то еще. Возможный отъезд Тутберидзе в США может стать последним гвоздем в крышку перспектив отечественного женского одиночного катания.

Именно под такими рассуждениями хочется отметить прогресс тренера Евгения Плющенко и нарастающий авторитет Светланы Соколовской. Безусловно, они пока проигрывают Этери Георгиевне и, возможно, никогда не достигнут ее уровня. Но то, как они работают с 16-летней Софьей Муравьевой и 15-летней Софьей Самоделкиной, как эти фигуристки прибавляют с каждым этапом, заслуживает того, чтобы переживать за них.

Накануне в мужском катании победу в Перми одержал Евгений Семененко. Фигурист чисто откатал свою программу, исполнив три четверных прыжка Фото: Юлия Комарова, fsrussia.ru

«Я рад, что наши ребята решили главную задачу – задачу стабильности»

81-летний тренер Алексей Мишин удивляет нынче не только в женском одиночном. Накануне в мужском катании победу одержал еще один его подопечный Евгений Семененко. Фигурист чисто откатал свою программу, исполнив три четверных прыжка. Конечно, здесь также не обошлось без «грибов» от судей. Подумать только, за свой прокат он получил больше, чем американец Илья Малинин на этапе мирового Гран-при с четверным акселем (единственный в мире). Но победа Евгения была безоговорочной.

Для Семененко этот успех особенно важен. В апреле нынешнего года он получил серьезную травму и вообще мог закончить карьеру. Во время шоу Евгения Плющенко фигурист упал, ударился о лед головой, а поднявшись, завалился на зрителей, сидевших рядом. Семененко был срочно отправлен в больницу, где пролежал под наблюдением врачей целую неделю. Участник последних Олимпийских игр изрядно напугал всех болельщиков фигурного катания и теперь триумфально вернулся.

«Я рад, что наши ребята наряду с художественным видением мира и показанной высокой техничностью решили главную задачу — задачу стабильности. Спортсмен, выступающий неровно и неуверенно, не может быть претендентом на серьезное спортивное будущее», — отметил победу своих подопечных Мишин.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали 237,20 балла даже с небольшой травмой партнера и жутким недосыпом из-за просмотра матча сборной Аргентины на ЧМ-2022 Фото: Юлия Комарова, fsrussia.ru

Мишина и Галлямов победили даже с небольшим повреждением и жутким недосыпом

В остальных видах соревнований обошлось без сенсаций. В парном катании не было конкурентов у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Чемпионы мира набрали 237,20 балла даже с небольшой травмой партнера и жутким недосыпом из-за просмотра матча сборной Аргентины на ЧМ-2022. Ставшие вторыми Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков скорее бились за серебро с Анастасией Мухортовой и Дмитрием Евгеньевым, чем против Мишиной и Галлямова. В итоге их отрыв от первого места составил почти 30 баллов.

В танцах на льду борьба за победу была немного сложнее. Софья Тютюнина и Андрей Багин откатали свои программы на личный рекорд, заслуженно удержав первую позицию. Это их вторая победа на двух этапах Гран-при России. В финале они точно поборются за итоговый пьедестал. Елизавета Пасечник и Максим Некрасов также выдали собственный лучший прокат сезона. Однако этого хватило только на второе место. В Казани они были третьими с баллами ниже на 10 пунктов.

«Это наш лучший прокат произвольной программы на данный момент. Особенно в сравнении с прокатом в Казани. Понятно, что ошибиться может каждый, но это и называется опыт, когда, пройдя через какие-то трудности, находишь пути решения проблем», – прокомментировал свое серебро Максим Некрасов.

Фото на анонсе: Юлия Комарова, fsrussia.ru