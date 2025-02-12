Эпоха больших побед и горючих слез: какое наследие оставила Ирина Винер для спорта России

Сегодня Ирина Винер объявила о своем уходе с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. При ней наши спортсмены стабильно брали золотые медали на Олимпийских Играх и чемпионатах мира. Почему Винер покидает пост - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: vfrg.ru

Ирина Винер спустя 24 года уходит с поста

Уходит эпоха больших побед и завышенного самомнения в художественной гимнастике России. Заслуженный тренер Ирина Винер сегодня объявила об уходе с поста главного тренера сборной России. Как объяснила сама Винер, художественная гимнастика – часть ее жизни. Но сейчас ей нужно не воспитывать чемпионов, а передавать свой опыт другим тренерам.

«Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Тем более, что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений», - сказала Ирина Винер «РИА Новости».

С 1992-го года Винер была главным тренером Центра олимпийской подготовки. А с 2001 возглавляла сборную России.

Винер, пожалуй, выбрала идеальное время для ухода. Сейчас Россия не выступает на международных соревнованиях уровня чемпионатов мира и Европы, а так же на Олимпиадах. А значит у страны есть, как минимум, 1-2 года осуществить революцию в художественной гимнастике – одним из «головных» видов спорта России в плане добычи золотых медалей на международной арене.

Фото: vfrg.ru

20 лет золотых медалей на Олимпиадах

Ирина Винер – очень непростой человек, как и многие великие тренеры до нее на территории СССР, а позже России. Об этом мы еще скажем ниже. Но прежде всего, Ирина Александровна и ее система работы – это символ и причина доминирования российской художественной гимнастике на планете Земля.

Цифры красноречиво об этом говорят. С 2000 по 2020 годы именно отечественные спортсмены всегда брали золотые медали. А с 2002 по 2022 наши гимнасты были лучшими в медальных зачетах. При Винер сборная России по художественной гимнастике завоевала 10 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали на Олимпийских Играх с 2000 по 2021 годы.

Винер отличалась своим подходом к подопечным. Она могла найти особый к каждой своей ученице. Она воспитала таких чемпионок как Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, Дина и Арина Аверины, Дарья Дмитриева, Ирина Чащина, Юлия Барсукова, Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Анастасия Максимова, Елена Посевина, Лала Крамаренко и других.

Ирина Винер оказала влияние и на развитие самой художественной гимнастики. Благодаря своим ученицам она усложнила этот вид спорта. Даже после отстранения сборной России от международных соревнований она внедряла нововведения уже внутри нашей страны. К примеру, она разработала новые усложненные правила.

О ее вкладе в развитие художественной гимнастики говорит и тот факт, что в стране благодаря ей открывают различные проекты. Так, с февраля 2012 года Винер стала доверенным лицом Владимира Путина и разработала авторский проект Спортивно-жилого комплекса «Олимпийская деревня Новогорск» для интеллектуального и эстетического развития. Также в честь великого тренера открылся дворец гимнастики имени Винер.

Фото: vfrg.ru

Жесткие методы и скандалы: что стоит за победами Ирины Винер

Однако за большими победами стоят слезы и боль подопечных Винер. И нельзя сказать, что это исключительно ее тренерский «почерк». В России исторически сложилось, что тренеры-деспоты добивались максимальных результатов. Вспомним великого хоккейного тренера Анатолия Тарасова или из действующих специалистов – ту же Этери Тутберидзе в фигурном катании. Все они были людьми сложными и действовали с использованием противоречивых методов.

В этом плане бэкграунд Винер довольно обширный. Так, гимнастка Амина Зарипова публично вспоминала, что на ЧМ-1993 года тренер буквально порвала ей мочку уха. А в 2017-м году в документальном фильме «За пределом» были обнародованы кадры, где Винер жестко отчитывает олимпийскую чемпионку Маргариту Мамун, называя юную совсем спортсменку «полным говном», «свиньей» и «тупой коровой». По слухам, Винер также использовала тяжелую болезнь отца Мамун для мотивации спортсменки.

Интересно, что тренеры советской закалки полностью на стороне Винер. Так, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о методах работы Ирины Винер с гимнастками.

«Она делает из детей чемпионов. Ничего ужасного она не делает. Она настоящий большой тренер. Мы очень мало знаем о ней, я хотела бы знать больше. Мы не можем не заставлять спортсменов, потому что никто не знает своих возможностей. Потихонечку ты видишь, что можно увеличить», — сказала Тарасова.

Но современное поколение спортсменов с этим несогласно. Показательно, что против методов Винер выступают даже самые успешные ученицы тренера. Так, та же Маргарита Мамун в мае 2024 года в интервью блогеру Вите Кравченко жестко осудила методы своего наставника.

«Ирина Александровна действительно сделала очень много хорошего лично для меня, это так и есть. Но я не поддерживаю такие методы, не поддерживаю в целом любое насилие, физическое или моральное. Я считаю, что на тот момент это была слабость Ирины Александровны. Она не смогла держать себя в руках. Сейчас я сама мама, я понимаю, что если повышаю голос – это только моя проблема», - считает Мамун.

Спорить на тему методов Ирины Винер можно бесконечно. Но череда медалей и лидерство России в художественной гимнастике – это наследие Ирины Александровны. Остается лишь надеяться и верить, что более «либеральные» специалисты не растеряют лидерство нашей страны.

Фото на анонсе: vfrg.ru