«Эпизод с телефоном уникален». «Ак Барс» проиграл «Авангарду», а Дыняк прославился

Первый топ-матч года для «Ак Барса» получился деморализующим и комичным одновременно. «Ак Барс» не сумел перестроиться под соперника и показать даже намек на волевой характер. Но все внимание на себя отвлек Никита Дыняк с выпавшим на лед смартфоном. «ТИ-Спорт» разбирается, что это было.





Ги Буше переиграл Анвара Гатиятулина в хоккейные шахматы

Фото: ak-bars.ru

Ги Буше сыграл более гибко, Гатиятулин – не сумел среагировать

Уже привычная картина для игр «Ак Барса» в нынешнем сезоне проявилась и вчера. Казанцы бойко начали, но уже после первого перерыва от этого ничего не оставалось. Сухие цифры: в первом периоде «Ак Барс» исполнил в створ омских ворот 16 бросков. А уже ко второму периоду совершил лишь четыре попытки. Острота в исполнении «Ак Барса» исчезла начисто. Но игра казанцев разладилась не сама собой. Это «Авангард» быстро перестроился.

«Я соглашусь, что первый период нам больше удался, голевых моментов было много. Пока в реализации у нас не получается. Во втором периоде играли в меньшинстве, попали на наложения и стали допускать ошибки, потери. Наверное, с этим связано. Тем не менее у нас были моменты даже при такой игре», - рассуждал Анвар Гатиятулин.

Наставник сибиряков Ги Буше просто оказался значительно более гибким, чем Анвар Гатиятулин. Он быстро перестроил игру своей команды, гости стали действовать плотнее и быстрее. Тренерский штаб казанцев же к новой реальности оказался не готов.

«Моя задача – адаптироваться к ситуации. Понимали, что соперник нас хорошо изучил, поэтому внесли определенные изменения, ребята здорово отреагировали. Они всегда готовы к изменениям, выполняют то, о чем мы их просим», - рассказал после игры Ги Буше журналистам.

Сегодня многие говорят, что Анвар Гатиятулин вернулся из-за океана сильно изменившимся. Он пересмотрел свой подход к хоккею. «Ак Барс» начал показывать волевые качества, порой вырывая победы в безнадежных ситуациях, как это было, например, в матче с московским «Динамо».

Однако именно такие очные противостояния с тренерами уровня НХЛ, как вчера, показывают, что его учеба лишь на промежуточной стадии. Умение меняться по ходу отдельно взятого матча пока «Ак Барсу» дается тяжеловато.

Бенефис Дыняка, или Незаконченное сообщение

Но все это поблекло на фоне действий лишь одной фигуры на льду – форварда «Ак Барса» Никиты Дыняка.

Казанский нападающий в этом поединке, кажется, собрал все внимание на себя. Сначала он выдал мощнейший кулачный поединок против Майкла Маклауда под конец первого периода. Сложно даже припомнить бой, по смотрибельности сравнимый с этим.



Никита классно переставлял руки в сцепке, снял по очереди сначала чужой шлем, а потом (чтобы все по-честному) и свой, уворачивался от хуков канадца в лучших традициях Мухаммеда Али, который виртуозно умел предугадывать направление ударов, а попутно мощно атаковал хуками с обеих рук.

Фото: ak-bars.ru

После этого форвард провел шикарный силовой прием на Дамире Шарипзянове. Но самым ярким моментом всего матча стал курьезный эпизод с выпавшим телефоном Дыянка на лед прямо во время игрового момента. Смартфон прокатился по льду, а судьи невозмутимо подобрали и отвезли его на скамейку.

Остается только гадать, почему Никита никак не мог расстаться со смартфоном даже во время игры – то ли важное сообщение ждало ответа, то ли комментарии болельщиков в группах «Ак Барса» остались не до конца прочитанными.

После матча журналисты, конечно же, не могли обойти стороной главный эпизод игры. Сначала они попытались узнать версию произошедшего от самого виновника торжества, а тот то ли шутя, то ли серьезно с абсолютно искренним выражением лица и честными глазами рассказывал.

«Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Я вышел и не почувствовал, что он мне завалился туда. Это знаете, как с сигаретой, которую кладешь за ухо и забываешь о ней. Вышел на период, выскочил на лед и не понял, что же произошло. Я-то думал, что смартфон лежит в раздевалке. Очень смешная ситуация. Новый мемасик», – объяснил Дыняк.

После этого он добавил, что не хотел выставлять КХЛ клоунадой перед теми, кто следит за лигой из-за океана.

Анвар Гатиятулин к вопросу представителей медиа об эпизоде явно готов и ответил заготовкой: «Для победы все средства хороши, узнаем, с кем он на связи», - с натянутой улыбкой ответил наставник «Ак Барса». Но так просто ему отвязаться не удалось. На повторный вопрос, будут ли дисциплинарные меры, он заявил, что пока не разобрался в эпизоде и еще не говорил с самим хоккеистом.

Фото: ak-bars.ru

А наставник «Авангарда» Ги Буше на просьбу корреспондента «ТИ-Спорт» припомнить что-то подобное из своей практики в НХЛ так и не сумел вспомнить ничего и рядом стоящее.

«Я уже 29 лет тренирую, видел разное. Как ассистенты падали на скамейках, как спотыкались, но эпизод со смартфоном – что-то уникальное», - со смехом рассуждал канадец.

Артем Галимов продолжает удивлять

Другой фигурой, которую можно отметить со знаком плюс, стал Артем Галимов. Еще весной форвард был одним из тех, кого болельщики больше не хотели видеть в команде. Его продление еще на сезон в декабре 2023 года вызывало большие вопросы у всех. Было непонятно, за что так держится генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, ведь форвард давно перестал расти, а только стагнировал. У него были слабые 11 (5+6) очков в 51 матче прошлого регулярного чемпионата и нули в плей-офф.

Никто никогда не отрицал талант Галимова – он показал себя отличным технарем с классным дриблингом при Дмитрии Квартальнове, но последние два сезона будто оставил хоккей не в приоритете в своей жизни.

Фото: ak-bars.ru

Однако,в этом сезоне форвард расцвел о и забрасывает чуть ли не в каждом матче. В 2025 году он не уходит со льда без заброшенных шайб. Вот и вчера единственный гол «Ак Барса» – в его исполнении.

В концовке первого периода Артем Галимов вырывался «один в ноль», однако сзади его зацепил Михаил Гуляев, так что судьи назначили штрафной бросок. На буллите Артем разобрался с Никитой Серебряковым виртуозно, поймав его на противоходе, и отправив шайбу точно между щитков.

Сейчас на счету Галимова уже 34 (19+15) очка, а свой личный рекорд он побил еще в прошлом году. Артем уже ворвался в тройку лучших снайперов КХЛ, потеснив «армейца» Виталия Абрамова.

Вот что значит пересмотреть отношение к себе и к хоккею. Уверены, дальше будет больше.