Епископ Покровский Пахомий назначен правящим архиереем Чистопольской епархии

Сегодня, 16 марта, на заседании Священного Синода был обсужден вопрос замещения вакантной кафедры Чистопольской епархии, сообщается на информационно-просветительском сайте Татарстанской митрополии.

На заседании было принято решение, что Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским быть епископу Покровскому и Новоузенскому Пахомию. Синод поблагодарил владыку Пахомия за плодотворные труды по организации церковной жизни Покровской епархии.

Фото: © информационно-просветительский сайт Татарстанской митрополии

Временно управлять Покровской епархией поручили митрополиту Саратовскому и Вольскому Игнатию.

Епископ Покровский Пахомий родился в Москве и был крещен в младенчестве. В 1993 году окончил Московский технический лицей, после чего поступил в Московский государственный технологический университет «Станкин» на факультет информационных технологий.

После окончания обучения по специальности «Системы автоматизированного проектирования», епископ Покровский Пахомий стал послушником в московском подворье Троице-Сергиевой лавры и в 1998 году был принят в число братии.

В 2003 году епископ Покровский Пахомий был переведен в Саратовскую епархию. Епископом Покровским и Николаевским он был избран решением Священного Синода в 2011 году и позднее возведен в сан архимандрита. В 2013 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию.