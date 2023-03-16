Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Епископ Покровский Пахомий назначен правящим архиереем Чистопольской епархии
Сегодня, 16 марта, на заседании Священного Синода был обсужден вопрос замещения вакантной кафедры Чистопольской епархии, сообщается на информационно-просветительском сайте Татарстанской митрополии.
На заседании было принято решение, что Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским быть епископу Покровскому и Новоузенскому Пахомию. Синод поблагодарил владыку Пахомия за плодотворные труды по организации церковной жизни Покровской епархии.
Временно управлять Покровской епархией поручили митрополиту Саратовскому и Вольскому Игнатию.
Епископ Покровский Пахомий родился в Москве и был крещен в младенчестве. В 1993 году окончил Московский технический лицей, после чего поступил в Московский государственный технологический университет «Станкин» на факультет информационных технологий.
После окончания обучения по специальности «Системы автоматизированного проектирования», епископ Покровский Пахомий стал послушником в московском подворье Троице-Сергиевой лавры и в 1998 году был принят в число братии.
В 2003 году епископ Покровский Пахомий был переведен в Саратовскую епархию. Епископом Покровским и Николаевским он был избран решением Священного Синода в 2011 году и позднее возведен в сан архимандрита. В 2013 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»