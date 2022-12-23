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Здоровье
23 декабря 2022  13:27
Эвелина Киселёва

Эпидпорог в Татарстане превышен в два раза

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В Татарстане наблюдается серьезный рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За неделю зарегистрировано 40 759 случаев гриппа и ОРВИ.  Из них 413 случаев приходится на грипп», – отметила спикер. 

Заболеваемость превысила показатель прошлых семи дней на 41%, эпидпорог превышен в два раза.

Любовь Авдонина добавила, что чаще всего татарстанцы  заражаются свиным гриппом, этот подтип встречается в 82% случаев.

Небольшой рост идет и по Covid-19 – заболевших на неделе стало на 15% больше. Однако этот показатель не вызывает опасений.

#ОРВИ #заболеваемость
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