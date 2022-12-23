Эпидпорог в Татарстане превышен в два раза

В Татарстане наблюдается серьезный рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За неделю зарегистрировано 40 759 случаев гриппа и ОРВИ. Из них 413 случаев приходится на грипп», – отметила спикер.

Заболеваемость превысила показатель прошлых семи дней на 41%, эпидпорог превышен в два раза.

Любовь Авдонина добавила, что чаще всего татарстанцы заражаются свиным гриппом, этот подтип встречается в 82% случаев.

Небольшой рост идет и по Covid-19 – заболевших на неделе стало на 15% больше. Однако этот показатель не вызывает опасений.