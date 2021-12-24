Эпидпорог по гриппу в Татарстане превышен на 35%

Заболеваемость гриппом в Татарстане продолжает расти. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«По гриппу ситуация не столь благополучная, как по новой коронавирусной инфекции. Здесь снижения пока не отмечается, выше эпидемического порога заболеваемость в Республике Татарстан — 35%», — сообщила представитель санитарного ведомства.

Всего в республике зарегистрированы 272 случая гриппа, из них за последнюю неделю — 118. В связи с этим Авдонина отметила, что еженедельно количество больных гриппом увеличивается.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане завершили прививать жителей против гриппа.