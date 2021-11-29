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Ру Тат
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Общество
29 ноября 2021  10:46
Егор Никитин

Эпидемиологический порог по ОРВИ в Казани превышен на 13,6%

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По итогам прошлой недели в татарстанской столице стабилизировалась ситуация с коронавирусом, однако наблюдается рост заражений сезонным ОРВИ. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил замглавы Минздрава Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Он отметил, что на протяжении последней недели в городе фиксируется снижение случаев коронавируса. В то же время, растет число заболевших ОРВИ. 

«Недельный эпидпорог заболеваемостью острой респираторной вирусной инфекцией превышает среднемноголетний показатель. Было зарегистрировано 8959 случаев ОРВИ. Эпидпорог был превышен на 13,6%, преимущественно за счет взрослого населения», — сообщил Жаворонков.

Он добавил, что работа временных инфекционных госпиталей Казани продолжается с учетом стабилизации ситуации по ковиду. 

«С сегодняшнего дня 190 коек в городских учреждениях снимают с себя гриф инфекционных и переводятся на доковидное предназначение. Амбулаторный сегмент продолжает работу в пандемию с учетом сезонного подъема ОРВИ», — подчеркнул специалист.

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