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Ру Тат
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24 сентября 2021  07:08

Эпидемиолог заявил о росте заболеваемости Covid-19 в регионах

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В последнее время в регионах России наблюдается 6—7%-ный рост заболеваемости коронавирусом. Дальнейшая обстановка будет зависеть от уровня привитого населения, подчеркнул замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, увеличение числа зараженных регистрируется в 36 субъектах РФ.

«У нас восемь недель была стабильная ситуация с коронавирусом, сейчас отмечается рост. Пока он составляет 6–7% в разных регионах, но таких регионов 36», — цитирует специалиста РИА Новости.

Он напомнил, что только вакцинация способна сдержать дальнейший прирост новых случаев и появление новых мутаций коронавируса.

#заболеваемость #Коронавирус
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