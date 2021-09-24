Эпидемиолог заявил о росте заболеваемости Covid-19 в регионах

В последнее время в регионах России наблюдается 6—7%-ный рост заболеваемости коронавирусом. Дальнейшая обстановка будет зависеть от уровня привитого населения, подчеркнул замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, увеличение числа зараженных регистрируется в 36 субъектах РФ.

«У нас восемь недель была стабильная ситуация с коронавирусом, сейчас отмечается рост. Пока он составляет 6–7% в разных регионах, но таких регионов 36», — цитирует специалиста РИА Новости.

Он напомнил, что только вакцинация способна сдержать дальнейший прирост новых случаев и появление новых мутаций коронавируса.