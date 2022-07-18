Эпидемиолог РТ о вакцинации: «Мы не должны допустить вспышки Covid-19, как в 2021 году»

В Татарстане существует тенденция к росту заболеваемости Covid-19. Несмотря на снятие ограничительных мер, стоит помнить, что вирус продолжает циркулировать, отметил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Необходимо помнить, что новая коронавирусная инфекция не исчезла. Сейчас мы видим, что неблагополучная ситуация складывается в зарубежных странах, в том числе и в Европе. Тенденция к росту заражений Covid-19 есть и в Татарстане. Это связано с сезонным подъемом заболеваемости и увеличением циркуляции подвидов штамма Омикрона», – рассказал эпидемиолог.

Рост числа заболевших Лопушов также связывает с периодом отпусков, когда многие татарстанцы уезжают отдыхать за границу и подхватывают там инфекцию.

Чтобы защитить себя и своих близких от Covid-19, эпидемиолог настоятельно рекомендует делать прививку. По его словам, на данный момент уровень коллективного иммунитета в Татарстане едва достиг 10%.

«Этого недостаточно для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Повторной вакцинации подлежит более миллиона жителей республики. Мы не должны допустить ошибок прошлого года, когда в октябре началась массовая заболеваемость. Поэтому работу по вакцинации необходимо возобновить», – отметил Дмитрий Лопушов.

Чтобы сделать прививку от коронавируса достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства. Стоит отметить, что сейчас для полного цикла вакцинации достаточно сделать только первый компонент препарата Спутник-V.

Те, кто прививался Спутником-Лайт, во время повторной вакцинации могут сделать второй компонент Спутник-V.