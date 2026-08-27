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Общество 27 августа 2026 11:36

Эпидемиолог рассказал, почему прививка от гриппа не защищает от ОРВИ

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Эпидемиолог рассказал, почему прививка от гриппа не защищает от ОРВИ
Дмитрий Лопушов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Прививка от гриппа не спасает от других ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Прививка от гриппа не защищает от ОРВИ. Она защищает только от гриппа, как основного заболевания, которое приносит наибольший ущерб здоровью», – объяснил врач.

Другой распространенный миф, который прокомментировал Лопушов, гласит, что после прививки человек заболевает. Человек не заболевает, а наоборот приобретает защиту, отметил он. Неверно и утверждение, что вакцинация несет массу побочных эффектов. Их минимум: как правило речь идет о кратковременном повышении температуры тела, которое проходит в течение 1-2 дней.

Бытует мнение, что новую прививку от гриппа нельзя делать, если с момента прошлой вакцинации прошло меньше года. Ее нужно сделать, потому что в новом году врачи используют обновленную вакцину от нового штамма. Прививка, которую вы сделали в прошлом году, уже не работает.

«Некоторые рассуждают, что не будут ставить прививку от гриппа, потому что вирус мутирует. Да, можно сказать, что грипп – это король мутирующих вирусов, но на основании анамнеза каждый раз разрабатывается новая вакцина для актуальных штаммов. Даже сильный иммунитет может заболеть гриппом. Лучше подстраховаться и усилить его.

#прививка от гриппа #Здоровье #медицина
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