Эпидемиолог рассказал, как защитить себя от гриппа и ОРВИ

В беседе с «Радио 1» Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш рассказала, как уберечь себя от гриппа и ОРВИ.

Специалист отметила, что лучшая защита от гриппа – это сделанная заранее прививка. Тем не менее, сейчас прививаться уже не имеет смысла, так как иммунитет формируется порядка четырех недель. Тем, кто не успел поставить прививку, стоит уделить внимание другим мерам: мытью рук, проветриванию помещений, ношению масок в людных местах и соблюдению дистанции.

«Чаще мойте руки, используйте медицинские маски в местах скопления людей, избегайте тесных контактов и не трогайте грязными руками нос, глаза и рот… Главное – гигиена, дистанция, проветривание, здоровый сон и питание. Это защитит от большинства респираторных заболеваний», – рассказала врач.

При первых же признаках недомогания, будь то небольшой жар, как при ОРВИ, или резкая лихорадка, как у гриппа, важно сразу обращаться к врачу.