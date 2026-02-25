news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 февраля 2026 18:55

Эпидемиолог рассказал, как защитить себя от гриппа и ОРВИ

Читайте нас в
Телеграм

В беседе с «Радио 1» Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Московской области Зинаида Труш рассказала, как уберечь себя от гриппа и ОРВИ.

Специалист отметила, что лучшая защита от гриппа – это сделанная заранее прививка. Тем не менее, сейчас прививаться уже не имеет смысла, так как иммунитет формируется порядка четырех недель. Тем, кто не успел поставить прививку, стоит уделить внимание другим мерам: мытью рук, проветриванию помещений, ношению масок в людных местах и соблюдению дистанции.

«Чаще мойте руки, используйте медицинские маски в местах скопления людей, избегайте тесных контактов и не трогайте грязными руками нос, глаза и рот… Главное – гигиена, дистанция, проветривание, здоровый сон и питание. Это защитит от большинства респираторных заболеваний», – рассказала врач.

При первых же признаках недомогания, будь то небольшой жар, как при ОРВИ, или резкая лихорадка, как у гриппа, важно сразу обращаться к врачу.

#профилактика гриппа и орви #мнение эксперта
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

Выплаты, трудоустройство и реабилитация: как в РТ поддерживают ветеранов и участников СВО

24 февраля 2026
В Татарстане 75% выпускников педколледжей трудоустроились в школы

В Татарстане 75% выпускников педколледжей трудоустроились в школы

24 февраля 2026