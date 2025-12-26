news_header_top
Общество 26 декабря 2025 10:52

Эпидемиолог: после гонконгского гриппа нельзя оглохнуть

Люди, перенесшие гонконгский грипп, не теряют слух. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Распространяемая некоторыми СМИ информация о том, что у каждого заболевшего возникает необратимое поражение слуха, – это неправда. Может возникнуть отит, воспаление внутреннего уха, но это кратковременное снижение слуха», – сказал спикер.

Он также отметил, что медики не фиксируют уникальных симптомов и осложнений у штамма H3N2.

