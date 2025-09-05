Эпидемиолог Онищенко: Власти Турции скрывают масштабы вспышки холеры

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что власти Турции скрывают реальные масштабы заболевания холерой. На рвоту и высокую температуру жалуются десятки российских туристов, а турецкие больницы уже переполнены.

«Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же как и скрывают вспышку холеры», – сказал Онищенко изданию «Life.ru».

По его данным, первые сообщения о холерных вибрионах появились два месяца назад.

Основным путем передачи инфекции остается вода, реже заражение возможно при прямом контакте с больным. Холера лечится антибиотиками, при этом для восстановления водно-солевого баланса применяются регидратационные растворы, однако у пациентов может развиться тяжелое обезвоживание.

Бактерия Vibrio, представитель которой – холерный вибрион, активизируется при температуре воды около 13 градусов. Она встречается не только в Турции, но и в отдельных регионах России и Центральной Азии.

Последняя крупная вспышка холеры произошла в августе 2025 года в Нигерии: умерли как минимум восемь человек, более 200 выздоровели.