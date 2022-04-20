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Ру Тат
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Здоровье
20 апреля 2022  18:31
Эвелина Киселёва

Эпидемиолог объяснила жителям РТ, как обезопасить себя от клещей

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Советы о том, как избежать укуса клеща на пресс-конференции в «Татар-информе» дала эпидемиолог Казанской поликлиники №21, ассистент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины КГМУ Ирина Булычева.

«Людям, кто планирует выезд на природу, необходимо носить закрытую, плотную одежду, либо спецодежду и пользоваться средствами индивидуальной защиты – это различные химические препараты, которые наносятся на одежду в целях защиты от клещей», – отметила спикер.

После возвращения с отдыха необходимо провести осмотр кожи.

Клещи переносят энцефалит, боррелиоз, пироплазмоз человека. Татарстан эндемичен по всем этим болезням, то есть членистоногие, которые обитают в республике, переносят эти инфекции.

В случае присасывания клеща, извлекать его необходимо в медицинском учреждении, а после отправить его на экспертизу, чтобы проверить заразен ли он.

#клещи
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