Эпидемиолог объяснила жителям РТ, как обезопасить себя от клещей

Советы о том, как избежать укуса клеща на пресс-конференции в «Татар-информе» дала эпидемиолог Казанской поликлиники №21, ассистент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины КГМУ Ирина Булычева.

«Людям, кто планирует выезд на природу, необходимо носить закрытую, плотную одежду, либо спецодежду и пользоваться средствами индивидуальной защиты – это различные химические препараты, которые наносятся на одежду в целях защиты от клещей», – отметила спикер.

После возвращения с отдыха необходимо провести осмотр кожи.

Клещи переносят энцефалит, боррелиоз, пироплазмоз человека. Татарстан эндемичен по всем этим болезням, то есть членистоногие, которые обитают в республике, переносят эти инфекции.

В случае присасывания клеща, извлекать его необходимо в медицинском учреждении, а после отправить его на экспертизу, чтобы проверить заразен ли он.