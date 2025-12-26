news_header_top
Руc Тат
Общество 26 декабря 2025 11:17

Эпидемиолог назвал симптомы гриппа, при которых можно и нужно вызывать скорую помощь

Бригаду скорой помощи нужно вызывать при возникновении тяжелых симптомов гриппа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Врач перечислил признаки, которые требуют немедленной помощи медиков:

  • температура тела выше 40;
  • нарушение сознания;
  • спутанность речи;
  • судороги;
  • нарушение координации движений;
  • появление сыпи;
  • сильная головная боль;
  • удушье.

«В остальных случаях рекомендуем обратиться на фильтры или вызвать на дом врача-педиатра», – сказал Лопушов.

