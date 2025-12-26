Эпидемиолог назвал симптомы гриппа, при которых можно и нужно вызывать скорую помощь
Бригаду скорой помощи нужно вызывать при возникновении тяжелых симптомов гриппа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
Врач перечислил признаки, которые требуют немедленной помощи медиков:
- температура тела выше 40;
- нарушение сознания;
- спутанность речи;
- судороги;
- нарушение координации движений;
- появление сыпи;
- сильная головная боль;
- удушье.
«В остальных случаях рекомендуем обратиться на фильтры или вызвать на дом врача-педиатра», – сказал Лопушов.