ЕП призвал быстрее ввести санкции против еще работающих в Европе компаний из России

Европарламент призвал страны ЕС ускориться в принятии 10-го пакета антироссийских санкций. Новые ограничения должны затронуть компании из РФ, еще работающие на территории Европы, в том числе «Лукойл» и Росатом. Кроме того, необходимо отказаться не только от нефти и газа из России, но и урана, говорится в принятой сегодня резолюции ЕП.

«Санкционный список должен быть расширен, чтобы включать российские компании, еще присутствующие на европейском рынке, такие как „Лукойл“ и Росатом». Европарламент также призывает ввести «полное и немедленное эмбарго на импорт из России ископаемого топлива, включая нефть и уран», — цитирует документ ТАСС.

Кроме того, страны ЕС призвали снизить потолок цен на нефть, а также ввести запрет на закупки, импорт и передачу алмазов из России.

Предложено расширить и черный список — по заявлению Европарламента, в него должны войти все лица, «причастные» к референдумам на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, любым выборам в Крыму, а также те, кто помогал эвакуировать, или «насильственно депортировать», мирных жителей из зоны боевых действий.