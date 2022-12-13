«Хатлар йорты» презентовал новую коллекцию открыток

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проект «Хатлар йорты» на культурно-просветительском пространстве «Искусство жить» представил свою новую коллекцию открыток. Автор проекта Энже Садыкова подвела итоги двухлетней деятельности и рассказала о коллекциях, которые оказались наиболее успешными.

«Мы с Айсылу делали разные проекты. Когда я спросила ее мнение о „Хатлар йорты“, Айсылу сказала: „Вам пора работать с художниками. Когда начнете работать с художниками, ваш проект выйдет на новый уровень“», — представила она участникам мероприятия основателя центра «Искусство жить» Айсылу Насыбуллину.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одна из новых коллекций, созданных в сотрудничестве с художниками, называется «Туганлык җепләре» («Родственные связи»). Ее автор — Лилия Гараева. Вторая коллекция состоит из открыток шуточного содержания.

«Главная миссия, конечно, — использование родного языка естественным образом. Также наша задача — объединить татарский народ. Прививать любовь к своей нации через язык, культуру — это тоже входит в нашу миссию», — рассказала о целях проекта Садыкова.

«Мы работаем более восьми лет. Удивлять людей сложно. Это труднее с каждым годом, но интереснее. За последний год выпустили восемь новых коллекций», — добавила спикер.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков считает проект очень важным, поскольку он вносит значимый вклад в сохранение родного языка и культуры.

«Три года назад мы стали искать новые проекты. Заметили, что открытки — это некое интересное явление. Это по-настоящему бизнес-проект. Это появление национального кода в „Татмедиа“. Энже и сама для нас стала открытием», — рассказал генеральный директор компании.

«У нас большое количество газет и журналов, есть радио и телевидение. Но этот совсем небольшой проект открыток по содержанию и популяризации национальной культуры дает даже больше. Эти открытки, содержащие в себе татарский национальный код, разлетаются по всему миру», — подчеркнул Шамиль Садыков.

«Открытка — это не еда и не одежда, это не какое-то средство безопасности. И без нее жить можно. Если люди интересуются, значит, людям надо и язык живой», — отметила автор проекта.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В презентации новой коллекции также принял участие известный артист Камаловского театра Фанис Зиганшин, который напомнил, что по инициативе Энже Садыковой был создан посвященный ему альбом «Битлексез» («Без масок»). «Из-за этого альбома я, больше, чем зависти в театре, слышал слова недовольства от мужа Энже, который возмущался тем, что она все свое время отдает подготовке альбома и не уделяет ему внимания», — рассказал артист.

В рамках проекта «Хатлар йорты» были созданы серии открыток на мусульманскую тему, ретро-письма, с видами Казани, открытки с песней. В этом году в рамках туристического сезона были проданы более двух тысяч открыток. Проект также работал в коллаборации с ХК «Ак Барс».

За последние два года были выпущены 36 тысяч открыток. Из них были реализованы 23,5 тысячи экземпляров. Появились 79 новых пунктов продаж, сейчас их всего около 100 точек.

Среди участников презентации была разыграна лотерея с открытками из новых коллекций.