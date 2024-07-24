Энтузиасты составили реестр объектов монументального искусства Казани

Появился реестр произведений советского монументального и декоративно-прикладного искусства в Казани, созданный активистами. Список станет частью общего Реестра объектов монументального искусства в РТ, работа над которым еще продолжается, говорится в телеграм-канале активистов, посвятивших свой канал этому направлению.

В перечень вошли мозаики, сграфитто, монументальная живопись, резьба, чеканка, батик, витражи и другие типы работ. Их включали в реестр после консультаций с краеведами, искусствоведами и архитекторами.

Реестр включает более сотни произведений: их названия (если есть), тип, адрес, авторов, годы создания, а также информацию о состоянии. Есть в нем в том числе и утраченные работы, к примеру роспись «Танец», «Музыка», «Живопись» в фойе здания Татарского театра оперы и балета им.М.Джалиля, сграфитто «Атом и Человек», «Труд», «Искусство принадлежит народу» в культурном центре «Московский», мозаика «Виды Казани» в речном порту и другие. Указано в перечне и сграфитто, мозаика, витраж «Казань — столица Советской Татарии» на терминале железнодорожной станции «Казань-пассажирская», который был утрачен, а затем восстановлен в 2005 году.

В канале анонсировано, что работа над общим реестром будет продолжена — разрабатывается список по районам республики и отдельно — по Набережным Челнам.

«Теперь, как составлялся реестр. По экстерьеру — понятно — вошло все, что есть на фасаде. Что касается интерьеров: включены объекты, являющиеся неотъемлемой частью зданий, и не могущие существовать отдельно. Например, панно и предметы оформления, составляющие единый комплекс. Также включены уже уничтоженные объекты для сохранения памяти о них», — говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что о информация о части объектов нуждается в уточнении — неизвестны точные сведения о месте их нахождении и текущем состоянии. Если горожане обладают необходимой информацией, они могут помочь в развитии проекта.