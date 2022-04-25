Энтомолог КФУ: сезон клещей начнется позже на неделю

В этом году пик активности клещей начнется позже. Он сместится с первомайских праздников на 9 мая, считает доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

Он подчеркнул, что в татарстанских лесах еще лежит снег.

«Пока снег не сойдет, клещей не будет. Обычно клещи появляются, когда сходит снежный покров, просыхает почва», - приводит слова ученого пресс-служба КФУ.

Энтомолог напомнил, клещи - почвенные животные. Они залезают на человека с травы, а не прыгают с деревьев.

Таким образом, в этом году сезон активности клещей может сместиться более чем на неделю. При этом на опушках леса, где традиционно значительно теплее, клещи появятся раньше, однако это не будет столь массовым явлением.

Шулаев добавил, что в Казани встретить клещей можно в лесопарковой зоне, например, в поселке Нагорный, на озере Лебяжьем.

Энтомолог отметил, пик активности клещей сохраняется в течение мая, к концу месяца клещей становится меньше. Следующий пик приходится на вторую половину августа – начало сентября.