«Енисей» взял реванш у «Ак Барс-Динамо» — 9:2

В первом выездном матче нового года казанское «Ак Барс-Динамо» проиграло в Красноярске «Енисею». Матч завершился с крупным счетом — 2:9.

16-кратный чемпион страны «Енисей» проиграл 22 декабря в Дербышках 3:4, поэтому красноярцы на своем льду стартовали мощно и азартно. И уже через 17 секунд после удара капитана хозяев Сергея Ломанова-младшего мяч влетел в ворота гостей, 1:0. Еще через шесть минут сибиряки реализовали пенальти, 2:0, а затем и утроили преимущество — 3:0. Игра шла под диктовку хозяев, лишь в концовке первого тайма Денис Артюшин в ходе сольного выхода красиво забил ответный мяч, 3:1.

Напомним, что наставник гостей Михаил Пашкин в прошлом сезоне привел «Енисей» к победе в чемпионате России, для него этот матч был принципиальным. Поэтому в перерыве он принял решение сменить вратаря Александра Темникова на Виктора Яшина. Тем не менее вскоре четвертый мяч влетел в ворота казанцев, 4:1. Затем и пятый, 5:1. Оформил дубль ударом с острого угла Барбаков, 6:1, Ломанов реализовал второй пенальти, 7:1. Второй гол у дербышинцев с углового забил Сергей Ган, это его 20-й мяч в сезоне, 7:2. Но последнее слово осталось за красноярцами, 9:2.

«Енисей» (Красноярск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 9:2 (3:1). Голы забили Ломанов (1, 82 — с пенальти, 90), Ахметзянов (7 — с пенальти), Дашков (18), Барбаков (54, 73), Безносов (63), Середкин (89) — Артюшин (39), Ган (84). Штраф: 20-50.

После 18 матчей в активе казанцев осталось 28 очков, седьмое место. 4 февраля в Первоуральске «Ак Барс-Динамо» сыграет с «Уральским трубником».