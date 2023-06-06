Энгель, Кирьян и Марфа оказались самыми редкими именами новорожденных в Казани

Управление ЗАГС Казани назвало самые редко встречающиеся и наиболее популярные имена, которые давали на минувшей неделе, с 29 мая по 4 июня, жители столицы Татарстана своим детям.

Среди мужских имен самыми редкими были Авраам, Энгель, Кирьян и Назир. А наименее распространенными именами девочек оказались Божена, Юстина, Марфа и Вилена.

Чаще всего родители мальчиков давали им такие имена, как Марк, Аяз, Аскар и Адель. Наиболее популярными среди женских имен на прошлой неделе стали София, Арина, Ева и Мия.

Всего в Казани за семь дней родились 335 детей: 150 девочек и 185 мальчиков. Наибольший вес новорожденного составил 4790 граммов, наименьший — 600 граммов.

В ЗАГСе также уточнили, что за этот период вступили в брак 152 пары, информирует пресс-служба мэрии Казани.