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Энгель, Кирьян и Марфа оказались самыми редкими именами новорожденных в Казани
Управление ЗАГС Казани назвало самые редко встречающиеся и наиболее популярные имена, которые давали на минувшей неделе, с 29 мая по 4 июня, жители столицы Татарстана своим детям.
Среди мужских имен самыми редкими были Авраам, Энгель, Кирьян и Назир. А наименее распространенными именами девочек оказались Божена, Юстина, Марфа и Вилена.
Чаще всего родители мальчиков давали им такие имена, как Марк, Аяз, Аскар и Адель. Наиболее популярными среди женских имен на прошлой неделе стали София, Арина, Ева и Мия.
Всего в Казани за семь дней родились 335 детей: 150 девочек и 185 мальчиков. Наибольший вес новорожденного составил 4790 граммов, наименьший — 600 граммов.
В ЗАГСе также уточнили, что за этот период вступили в брак 152 пары, информирует пресс-служба мэрии Казани.
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