Энергетический и аграрный университеты Казани открыли новые специальности

Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный аграрный университет в этом году открыли новые направления подготовки студентов. Об этом стало известно на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В этом году открыли пять новых профилей – по электронике и наноэлектронике, программированию и электронике информационных систем; приборостроению, медицинской инженерии и цифровым технологиям; теплоэнергетике и теплотехнике, химической технологии, технологии в энергетике и нефтегазопереработке, по проектированию, эксплуатации и инжинирингу атомных станций», – сказал ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов.

По его словам, на все формы обучения планируется принять более 2,4 тыс. абитуриентов, что на 309 больше, чем в прошлом году.

«Студенты также могут получить дополнительную рабочую профессию или пройти переподготовку по IT-направлениям. Продолжится программа поддержки студентов, поступивших на бюджетные места с высокими баллами ЕГЭ. Участниками становятся все первокурсники, набравшие на ЕГЭ 200 баллов и выше. Они будут получать повышенную стипендию – 16 тыс. рублей», – отметил Абдуллазянов.

Новые образовательные программы запустит в этом году также Казанский государственный аграрный университет.

«Это агропромышленные технологии, проектирование и внедрение информационных систем автоматизации, роботизации технологических процессов, агробизнес и цифровое земледелие», – сообщил проректор по молодежной политике и воспитательной работе вуза Ленар Загидуллин.

Университету выделено более 1,3 тыс. бюджетных мест. На платное обучение планируется принять свыше 1,6 тыс. абитуриентов. Обучение будет проводиться по 76 образовательным программам.

Ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов рассказал, что вуз получил 937 бюджетных мест, что на 130 больше, чем в прошлом году. Еще около 800 человек планируется принять на внебюджетную форму обучения.

Ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева заметила, что одна из особенностей приема в вуз – учет индивидуальных достижений.

«Баллы добавляются за участие в федеральных и международных фестивалях, которые вошли в реестр Минобрнауки, Минпросвещения и Минкультуры РФ», – уточнила она.

Ахмадиева добавила, что 91% выпускников института трудоустраиваются в сфере культуры и искусства.

«К нам приходят уже подготовленные дети с образованием музыкальных школ, школ искусств, училищ. Около 80% реализуемых образовательных программ бакалавриата и специалитета используются в качестве вступительных испытаний. Это наша особенность, потому что при поступлении абитуриенты показывают свои творческие способности», – заявила она.

У Казанского национального исследовательского технологического университета – более 4 тыс. бюджетных мест, проинформировала проректор по учебной работе КНИТУ Дильбар Султанова.

«85% специальностей – инженерные. Из них основная – "Химическая технология". С ней связано главное новшество – на 18-е направление, где около 500 бюджетных мест, можно поступить только с результатами ЕГЭ по профильной математике и химии. Раньше можно было с ЕГЭ по физике и информатике. И у нас самый большой прием на оборонные специальности в России», – подчеркнула она.

В КНИТУ также предусмотрено 564 места для целевого обучения.

«Предложений для студентов-целевиков много. Например, от промышленных предприятий», – заключила Султанова.