«Энергостройсервис» и «Племрепродукт» выплатили татарстанцам 2 млн долгов по зарплате

Две организации Татарстана погасили задолженность по зарплате на общую сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд Татарстана во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», – сказано в сообщении.

В ходе проведенной работы погашена задолженность по заработной плате в организации Чистопольского района и частично – в организации Бугульминского района. В Чистопольском районе ООО «Энергостройсервис» выплатил 44 работникам более 1,1 млн рублей, а в Бугульминском ООО «Племрепродукт» выплатило 38 сотрудникам 920,9 тыс. рублей. .