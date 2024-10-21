news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 21 октября 2024 17:13

Энергоснабжение брянского завода нарушено из-за атаки ВСУ

Скопировать ссылку

Энергоснабжение брянского завода «Группа Кремний Эл», нарушено из-за ночной атаки ВСУ.

Как сообщает РИА «Новости», весь коллектив завода ликвидирует последствия взрывов и пожаров.

Директор завода Олег Данцев отмечает, что основная задачая – возобновить производства изделий электронной техники, чтобы успеть выполнить план. Однако есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления оборудования

АО «Группа Кремний Эл» – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. Они поставляют свыше 1500 образцов продукции на 815 предприятий.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100