Энергоснабжение брянского завода нарушено из-за атаки ВСУ

Энергоснабжение брянского завода «Группа Кремний Эл», нарушено из-за ночной атаки ВСУ.

Как сообщает РИА «Новости», весь коллектив завода ликвидирует последствия взрывов и пожаров.

Директор завода Олег Данцев отмечает, что основная задачая – возобновить производства изделий электронной техники, чтобы успеть выполнить план. Однако есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления оборудования



АО «Группа Кремний Эл» – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. Они поставляют свыше 1500 образцов продукции на 815 предприятий.