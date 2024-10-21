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Энергоснабжение брянского завода нарушено из-за атаки ВСУ
Энергоснабжение брянского завода «Группа Кремний Эл», нарушено из-за ночной атаки ВСУ.
Как сообщает РИА «Новости», весь коллектив завода ликвидирует последствия взрывов и пожаров.
Директор завода Олег Данцев отмечает, что основная задачая – возобновить производства изделий электронной техники, чтобы успеть выполнить план. Однако есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления оборудования
АО «Группа Кремний Эл» – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в России. Они поставляют свыше 1500 образцов продукции на 815 предприятий.
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