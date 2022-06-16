Энергосбережение на основе биотехнологий: «Татнефть» создает биотехнологический кластер

Центр биотехнологий создает на базе Альметьевского государственного нефтяного института компания «Татнефть». Так же нефтяники выступили партнерами магистерской программы «Искусственный интеллект в биотехнологических системах», которую АГНИ при поддержке «Татнефти» открывает совместно с Санкт-Петербургским Университетом ИТМО. Об этом сообщает пресс-служба нефтяной компании.

«В условиях энергоперехода и климатических изменений “Татнефть” рассматривает биотехнологии как перспективное направление для обеспечения устойчивости компании и возможность развития научной и предпринимательской среды. Для отработки биотехнологий в поселке Актюбинский создается биотехнологический кластер. Здесь в единый замкнутый комплекс собраны энергоресурсосберегающие разработки на основе биотехнологий», - говорится в сообщении.

В рамках биотехнологического кластера для студентов магистерской программы АГНИ и ИТМО будут созданы возможности для научного и карьерного роста, они смогут получать практические знания и навыки на действующих опытно-промышленных биотехнологических производствах, участвовать в разработке новых решений.

Выпускники программы будут востребованы в концернах химической промышленности, нефтехимических и инжиниринговых структурах, предприятиях химического, химико-технологического и наноинжинирингового профиля, а также в фармацевтических компаниях.

Программа разработана для выпускников биологических, химических и других естественно-научных специальностей, стремящихся решать глобальные биотехнологические задачи с помощью цифровых технологий.

Узнать больше о программе и подать заявку на поступление можно здесь: https://agni.itmo.ru/