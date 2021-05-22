Энергокомпания «ТГК-16» успешно завершила отопительный сезон

На днях Кабмин РТ подвел итоги работы организаций топливно-энергетического комплекса и предприятий ЖКХ в отопительный период 2020/2021 года. Премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года была осуществлена в установленные сроки.

АО «ТГК-16» — из числа предприятий, которые успешно завершили отопительный сезон. Станции компании — Казанская ТЭЦ-3 и Нижнекамская ТЭЦ-1 — прошли этот период без аварий и остановов.

В общей сложности отопительный сезон продлился 221 день. Его особенностью стала холодная зима. Средняя температура ОЗП 2020-2021 годов составила −2,28 градуса Цельсия. В то время, как в ОЗП 2019-2020 годов этот показатель равнялся 0,53 градуса Цельсия.

«Специалисты нашей компании проделали большую работу, чтобы обеспечить максимальную готовность филиалов», — пояснил эффективные показатели компании генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев. Он рассказал, что в общей сложности на станциях выполнили 52 мероприятия. Все работы удалось завершить в срок, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

«Подготовка к отопительному сезону велась на фоне непростых обстоятельств в связи с пандемией. Однако несмотря на объявленный режим нерабочих дней и другие ограничения, ремонтная кампания ТГК-16 прошла согласно утвержденному графику», — сказал Галеев.

Глава ТГК-16 также отметил, что компании удалось провести ремонт не только оборудования паросиловой части обоих филиалов, но и своевременно завершить капитальную инспекцию тракта горячего газа газовой турбины 9HA.01 производства GE энергоблока ГТУ Казанской ТЭЦ-3.

В рамках сервисного договора для выполнения инспекции газовой турбины нужно было привлечь зарубежных партнеров — специалистов компаний General Electric и Atlas Copco. Это значительно осложнялось ввиду закрытия границ.

«Мы благодарны федеральным и региональным органам власти за то, что они помогли разрешить вопросы с приездом наших иностранных коллег. Благодаря их поддержке и принятию необходимых законодательных актов мы сумели провести все запланированные мероприятия в срок», — отметил Эдуард Галеев.

Сразу после завершения отопительного сезона на станциях ТГК-16 в Казани и Нижнекамске началась подготовка к следующему осенне-зимнему периоду. В межотопительный период специалисты проведут капитальные и текущие ремонты генерирующего оборудования и вспомогательных систем. Для обеспечения надежной работы в 2021-2022 гг. запланировано проведение капитальных ремонтов четырех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1820 т/ч и трех паровых турбин общей мощностью 340 МВт.