«Энергия завораживает»: Школа-студия МХАТ ищет будущих актеров в Нижнекамске

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамск на один день превратился в театральный центр Татарстана. Преподаватели Школы-студии МХАТ организовали в городе мастер-классы, а также прослушивания для всех желающих поступить на актерский факультет легендарного учебного заведения — кузницы кадров театра и кино.

Многие специально приехали из разных городов Татарстана, чтобы перенять мастерство старейшей театральной школы.

Столичные гости разыгрыли разнохарактерные сценки, что стало частью мастер-класса по актерскому мастерству. В зрительном зале воцарилась тишина, присутствующие ловили каждое движение.

«Потрясающе! Супер! Мне очень понравилось, там такие оживленные актеры, я буду брать с них пример», — поделился впечатлениями Руслан Хуснуллин из Чистополя.

За происходящим на сцене с интересом наблюдали и уже состоявшиеся актеры. Гузель Шамарданова служит в Нижнекамском драмтеатре. Она считает, что нет предела совершенству.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Когда человек работает в театре много лет, кто-то угасает, у кого какой период бывает, а они как раз-таки цветут, и эта энергия завораживает, и хочется за ними тянуться, хочется в себе что-то разбудить, что-то найти», — призналась Шамарданова.

Мастер-класс провел преподаватель Школы-студии МХАТ, художественный руководитель актерского курса, заслуженный деятель искусств России Виктор Рыжаков.

«Я могу сказать, что практически с каждым студентом Школы-студии МХАТ занимаются 20–25 педагогов. У нас очень маленькая школа: три факультета и магистратура, и [студенты] обучаются разным специальностям», — рассказал худрук актерского курса школы-студии.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Такой сильный мастер у них, хочется хотя бы хоть на чуть-чуть приблизиться к этому уровню. Мне кажется, это просто идеально, это то, к чему мы хотим прийти», — подчеркнули Алина Музипова и Далия Валишина из Казани.

Представители театральной школы приехали не только чтобы делиться знаниями, но и за новыми студентами. По завершении мастер-класса состоялось прослушивание абитуриентов.

Отбор в Школу-студию МХАТ тщательный, преподаватели требовательны. Необходимо по-настоящему зацепить приемную комиссию. На прослушивание, впрочем, пришли не случайные люди — те, кто уже имеет какой-либо актерский опыт.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пока одна группа была на прослушивании, остальные ждали своей очереди. В холле драмтеатра все молчали. Только изредка кто-то из абитуриентов повторял свой материал, с которым будет выступать.

«Волнение — это двигатель прогресса. Если есть волнение, это значит, есть к чему стремиться, есть к чему готовиться», — убежден Климентий Захаров.

Те, кто прошел прослушивание, радуются, но расслабляться рано. Первая победа — еще только маленький шаг в сторону зачисления.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Поступление в театральный — это очень долго. Вот я сейчас прошла первый тур, дальше второй, третий, и непонятно, пройдешь ты дальше или нет. Но сегодня хорошо, я прошла, нужно выдохнуть, принять во внимание все замечания, обработать и пойти дальше», — рассказала Анастасия Ячменева из Нижнекамска.

«Мне кажется, артист должен стремиться к чему-то новому и наблюдать за всеми изменениями в своей сфере, иначе никак», — поделился размышлениями актер Нижнекамского драмтеатра Рафиль Зайнуллин.

Школа-студия МХАТ проводит гастроли в Нижнекамском государственном татарском драмтеатре имени Туфана Миннуллина 29 и 30 марта.

За два дня жители Нижнекамска смогут увидеть спектакли студентов, посетить мастер-классы педагогов актерского факультета и выставку работ студентов художников-технологов сценического костюма факультета сценографии «Посвящение в Античность». Выставка будет представлена в фойе Нижнекамского театра.