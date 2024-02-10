Энергия и лицо ХХ века: «Хазинэ» открыла большую выставку Тумашева, Хаертдинова, Адылова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», открылась выставка произведений трех художников второй половины ХХ века — Анаса Тумашева, Маснави Хаертдинова и Науфаля Адылова. Название «Романтикам ХХ века посвящается» объединило живопись, скульптуру и сценографию мастеров советской художественной школы, чей творческий апогей пришелся на советский период от оттепели до перестройки.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Большое совместное выставочное трио разместилось на третьем этаже галереи, вобрав около 120 работ. Открывают выставку пейзажи Анаса Тумашева. Здесь есть и «Весна на Подлужной улице», и «Казань перед закатом. XVI век», ассоциативно отсылающая к рериховским «Заморским гостям», а еще Венеция, крыши Флоренции, пейзажи Юрмалы... Работая театральным художником, Тумашев имел возможность бывать за рубежом.

Постепенно к живописи оформители выставки добавляют скульптуру, преимущественно из дерева, Науфаля Адылова. В образе двух беседующих бабушек в традиционных татарских платках предстает вырезанная им из древесины «Зимушка-зима». А также юный «Рыбак» и юная девушка в работе «Ромашка», а еще Габдулла Тукай, советские рабочие и так далее.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Один зал посвящен эскизам декораций Анаса Тумашева к театральным постановкам. Художник оформлял спектакли для театра имени Камала и театра имени Качалова, а также для театров Альметьевска и Мензелинска.

Пейзажи родного края, утренние и закатные зори, «Материнство» в образе белой лошади с жеребенком в поле и прочее — таковы работы Маснави Хаертдинова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Анаса Тумашева и Маснави Хаертдинова. Скульптурные произведения Науфаля Адылова, родившегося несколькими годами позже них, дополнили выставку, поскольку тематически, стилистически и эмоционально созвучны художественной манере советских мастеров тех лет.

«Если пройтись по залам, можно получить колоссальную позитивную энергию, не побоюсь этого слова, энергию ХХ века — живописи, жизни этих художников. Это преклонение перед человеческой природой, природой в целом. Эта выставка настолько гармонично перетекает от одного художника к другому. Здесь показано лицо ХХ века. Не только профессионализм — школа потрясающая. Они все разные, но при этом [их объединяет] дух любви к Отечеству, к местам, которые они изображали, к материалу — потрясающая любовь к дереву Науфаля Адылова», — сказала, открывая выставку, директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Произведения для выставки предоставил не только Музей ИЗО Татарстана. Они поступили от семей художников и Лениногорской художественной школе, поскольку именно в Лениногорске жил и работал Маснави Хаертдинов.

«Было такое время, очень благодатное для искусства Татарстана, когда в конце 50-х — начале 60-х [годов] целая плеяда невероятно потрясающих молодых талантов приехала в Казань, здесь обосновалась. Они были полны надежд, они были молоды, у каждого была мечта сказать свое слово в искусстве, и им это, конечно, удалось. И школа, и заряд устремленности в будущее, чем жила вся страна в 60-х (полет в космос, приоткрытие железного занавеса, оттепель) — всё это отразилось в этих произведениях», — отметила искусствовед, заместитель директора Музея ИЗО Татарстана по научному обеспечению и издательской деятельности Дина Хисамова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На вернисаже присутствовали и дети художников — Рустам Тумашев и Айсылу Хаертдинова. Они поделились своими воспоминаниями об отцах и их творческих изысканиях, поблагодарили музей за организацию выставки. Наиля Адылова, дочь Науфаля Адылова, присутствовать на открытии лично не смогла, от ее имени зачитали письмо-обращение к музею и посетителям выставки.

Увидеть произведения выставки «Романтикам ХХ века посвящается» можно будет до 17 марта.