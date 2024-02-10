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Энергия и лицо ХХ века: «Хазинэ» открыла большую выставку Тумашева, Хаертдинова, Адылова
В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», открылась выставка произведений трех художников второй половины ХХ века — Анаса Тумашева, Маснави Хаертдинова и Науфаля Адылова. Название «Романтикам ХХ века посвящается» объединило живопись, скульптуру и сценографию мастеров советской художественной школы, чей творческий апогей пришелся на советский период от оттепели до перестройки.
Большое совместное выставочное трио разместилось на третьем этаже галереи, вобрав около 120 работ. Открывают выставку пейзажи Анаса Тумашева. Здесь есть и «Весна на Подлужной улице», и «Казань перед закатом. XVI век», ассоциативно отсылающая к рериховским «Заморским гостям», а еще Венеция, крыши Флоренции, пейзажи Юрмалы... Работая театральным художником, Тумашев имел возможность бывать за рубежом.
Постепенно к живописи оформители выставки добавляют скульптуру, преимущественно из дерева, Науфаля Адылова. В образе двух беседующих бабушек в традиционных татарских платках предстает вырезанная им из древесины «Зимушка-зима». А также юный «Рыбак» и юная девушка в работе «Ромашка», а еще Габдулла Тукай, советские рабочие и так далее.
Один зал посвящен эскизам декораций Анаса Тумашева к театральным постановкам. Художник оформлял спектакли для театра имени Камала и театра имени Качалова, а также для театров Альметьевска и Мензелинска.
Пейзажи родного края, утренние и закатные зори, «Материнство» в образе белой лошади с жеребенком в поле и прочее — таковы работы Маснави Хаертдинова.
Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Анаса Тумашева и Маснави Хаертдинова. Скульптурные произведения Науфаля Адылова, родившегося несколькими годами позже них, дополнили выставку, поскольку тематически, стилистически и эмоционально созвучны художественной манере советских мастеров тех лет.
«Если пройтись по залам, можно получить колоссальную позитивную энергию, не побоюсь этого слова, энергию ХХ века — живописи, жизни этих художников. Это преклонение перед человеческой природой, природой в целом. Эта выставка настолько гармонично перетекает от одного художника к другому. Здесь показано лицо ХХ века. Не только профессионализм — школа потрясающая. Они все разные, но при этом [их объединяет] дух любви к Отечеству, к местам, которые они изображали, к материалу — потрясающая любовь к дереву Науфаля Адылова», — сказала, открывая выставку, директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.
Произведения для выставки предоставил не только Музей ИЗО Татарстана. Они поступили от семей художников и Лениногорской художественной школе, поскольку именно в Лениногорске жил и работал Маснави Хаертдинов.
«Было такое время, очень благодатное для искусства Татарстана, когда в конце 50-х — начале 60-х [годов] целая плеяда невероятно потрясающих молодых талантов приехала в Казань, здесь обосновалась. Они были полны надежд, они были молоды, у каждого была мечта сказать свое слово в искусстве, и им это, конечно, удалось. И школа, и заряд устремленности в будущее, чем жила вся страна в 60-х (полет в космос, приоткрытие железного занавеса, оттепель) — всё это отразилось в этих произведениях», — отметила искусствовед, заместитель директора Музея ИЗО Татарстана по научному обеспечению и издательской деятельности Дина Хисамова.
На вернисаже присутствовали и дети художников — Рустам Тумашев и Айсылу Хаертдинова. Они поделились своими воспоминаниями об отцах и их творческих изысканиях, поблагодарили музей за организацию выставки. Наиля Адылова, дочь Науфаля Адылова, присутствовать на открытии лично не смогла, от ее имени зачитали письмо-обращение к музею и посетителям выставки.
Увидеть произведения выставки «Романтикам ХХ века посвящается» можно будет до 17 марта.
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