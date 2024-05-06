«Энергия добра»: «Татнефть» поддержит 114 социальных проектов на 140 млн рублей

Всего поступила 871 заявка на почти 629 млн рублей

Компания «Татнефть» подвела итоги конкурса социальных инициатив «Энергия добра». Конкурс проводится с 2016 года, и в этом году компания поможет реализовать 114 проектов на общую сумму 140 млн рублей.

Всего в оргкомитет в 2024 году поступила 871 заявка на общую сумму почти 628,7 млн рублей. Заявки отправляли жители 44 районов Татарстана, а также 16 регионов России. При этом самыми активными стали жители Казани – ими было подано 202 заявки. Кроме того, большой интерес проявили жители Альметьевского района – 95 заявок, Набережных Челнов – 86 заявок и Мензелинского района – 56 заявок.

Среди одобренных проектов также лидирует Казань – 44 проекта на общую сумму 62,4 млн рублей. На втором месте Альметьевск – 14 проектов на 15 млн рублей. От заявителей из Набережных Челнов одобрено 7 проектов на 7 млн рублей, а из Нижнекамска 7 проектов на 5 млн рублей. Всего за 9 лет проведения конкурса поддержку получили 942 проекта на общую сумму 833,7 млн рублей.

Культура, наука и семья стали самыми популярными номинациями

Конкурс проводится по 9 номинациям: «Защита уязвимых слоев населения», «Семья, материнство, отцовство и детство», «Здоровый образ жизни и туризм», «Наука, образование и просвещение», «Культура и искусство», «Сохранение исторического наследия», «Охрана окружающей среды и защита животных», «Молодежные проекты» и «Развитие картинг-клубов на юго-востоке РТ».

Принять участие в нем может каждый житель страны, заинтересованный в улучшении социальной жизни Татарстана и решении актуальных вызовов, стоящих перед обществом. За прошедшие девять лет конкурс показал себя как эффективная площадка, на которой отбираются социальные проекты.

Тройкой лидеров по количеству заявок стали номинации: «Культура и искусство», на которую подали 210 заявок, «Наука, образование и просвещение» – 128 заявок и «Семья, материнство, отцовство и детство» – 125 заявок.

Для проведения оценки заявок в качестве экспертов были привлечены 46 человек из федеральных фондов-партнеров, видные общественные деятели, деятели науки, культуры и искусства, представители государственных структур и образовательных учреждений.

«Отцовское признание» в Год семьи

Наибольшее число победителей оказалось в номинациях «Семья, материнство, отцовство и детство», «Сохранение исторического наследия» и «Культура и искусство»: по 16 проектов в каждой номинации. Кроме того, 15 проектов получили одобрение в сфере науки, образования и просвещения.

Одним из проектов стали организация и проведение премии «Отцовское признание», предложенные региональной общественной организацией Татарстана «Союз отцов» из Казани. Награждать ею будут тех, кто сделал выдающийся вклад в сохранение традиционных семейных ценностей.

«В Год семьи наш проект принимает на себя роль необходимого инструмента для повышения осведомленности о роли отцовства и признания важности отцов в семейной жизни. Организация республиканской премии “Отцовское признание” — это в первую очередь признание отцов, их роли и вклада в традиционные семейные отношения, развитие и укрепление семейного института, активное участие в воспитании детей и подрастающего поколения, — поделился председатель региональной общественной организации РТ «Союз отцов» Адель Загретдинов.

Он также поблагодарил от лица всех отцов и родительского сообщества Татарстана компанию «Татнефть» за организацию грантового конкурса социальных инициатив.

Всероссийский форум студенческих отрядов нефтедобывающей отрасли

Еще одним крупным проектом стало проведение Всероссийского форума студенческих отрядов нефтедобывающей отрасли. Участниками этого мероприятия станут 100 студентов профильных вузов и ссузов, а также представители профильных органов государственной власти и руководители нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий. Проект представляет собой комплекс мероприятий по развитию этого направления работы.

«Конкурс грантов «Татнефти» — это большое подспорье для развития. Спасибо всем экспертам за поддержку и за возможность проявить себя. Для нас такое внимание поистине бесценно», — рассказал руководитель регионального штаба Татарстанского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Аяз Хусниев.

Он добавил, что в рамках проекта планируется проведение трехдневного форума в Альметьевске, в программу которого включены образовательные блоки и досуговые мероприятия, которые будут способствовать сплочению членов студенческих отрядов из разных районов.

Фото: пресс-служба «Татнефти»