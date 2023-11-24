news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
ЛНР и Татарстан 24 ноября 2023 20:46

Энергетики Татарстана проведут электричество в один из районов Лисичанска

Скопировать ссылку

Фото: © «Татар-информ»

Татарстанские энергетики продолжают восстанавливать высоковольтную сеть Лисичанска. Казанские специалисты уже установили 83 из 126 железобетонных опор. По завершению первого этапа работ, шеф-регион приступит к протяжке электрических проводов.

Фото: © «Татар-информ»

В результате, благодаря татарстанцам будет запитан один из обесточенных районов Лисичанска и запущены котельные, что частично решит проблемы с подачей тепла в социальные объекты.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#ЛНР и Татарстан
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100