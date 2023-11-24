Энергетики Татарстана проведут электричество в один из районов Лисичанска

Фото: © «Татар-информ»

Татарстанские энергетики продолжают восстанавливать высоковольтную сеть Лисичанска. Казанские специалисты уже установили 83 из 126 железобетонных опор. По завершению первого этапа работ, шеф-регион приступит к протяжке электрических проводов.

Фото: © «Татар-информ»

В результате, благодаря татарстанцам будет запитан один из обесточенных районов Лисичанска и запущены котельные, что частично решит проблемы с подачей тепла в социальные объекты.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.