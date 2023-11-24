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Энергетики Татарстана проведут электричество в один из районов Лисичанска
Татарстанские энергетики продолжают восстанавливать высоковольтную сеть Лисичанска. Казанские специалисты уже установили 83 из 126 железобетонных опор. По завершению первого этапа работ, шеф-регион приступит к протяжке электрических проводов.
В результате, благодаря татарстанцам будет запитан один из обесточенных районов Лисичанска и запущены котельные, что частично решит проблемы с подачей тепла в социальные объекты.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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