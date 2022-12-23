Энергетики Татарстана помогут решить проблему электричества в Афганистане

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В Казани состоялась видеоконференция по развитию электроэнергетики Афганистана. Татарстан на ней представляла энергетическая компания «Кэр-холдинг». С афганской стороны участие в конференции приняли Министерство промышленности и торговли Афганистана, руководители Министерства энергетики и водного хозяйства и Министерства шахт и нефти.

Министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова, гендиректора энергетической компании Хамиса Махянова и гендиректора благотворительного патриотического фонда мусульман Рустама Хабибуллина за развитие двухстороннего сотрудничества между Афганистаном и Татарстаном.

Участники конференции обсудили тему строительства сети электростанции, а также будущее соглашение по строительству. «Это большой шаг к достижению цели устойчивого и бесперебойного снабжения электричеством афганское население, снижения зависимости электроснабжения от соседних стран. Технологии и компетенции наших татарстанских энергетиков являются лучшими и самыми востребованными в мире», – прокомментировал итоги видеоконференции Рустам Хабибуллин.

В Афганистане, который импортирует более 80% потребляемой электроэнергии из стран Центральной Азии и сильно зависит от стабильности этих поставок, нередко возникают проблемы с поставками электричества. В частности, проблемы связаны с выведением из строя ЛЭП в ходе боевых действий. По мнению специалистов, в этих условиях может помочь строительство местных электростанций, которые работают на твердом топливе, в том числе на угле, которого в Афганистане достаточно много.