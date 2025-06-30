Энергетики Татарстана лидируют по использованию умных устройств

МТС зафиксировала рост числа подключенных M2M-устройств в Республике Татарстан на 37% по итогам года. Регион занял четвертое место по количеству устройств в сети, уступив только Москве, Санкт-Петербургу и Свердловской области. Основной спрос на технологии зафиксирован в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетике.

Наибольшая доля подключенных устройств в Татарстане – более 60% – приходится на предприятия ЖКХ и ресурсоснабжающие организации. Эти отрасли стабильно демонстрируют высокий уровень цифровизации, внедряя интеллектуальные системы учета потребления ресурсов. Второе место по объему M2M-подключений сети МТС занимает логистика: компании используют технологии для мониторинга автопарков и автоматизации транспортных процессов. В тройку лидеров также вошли IT-компании, применяющие умные устройства в инфраструктуре баз данных и информационных системах.

Энергетический сектор продемонстрировал и значимый рост на 40% – он первый по приросту числа используемых М2М-устройств. Существенную динамику показал и финансовый сегмент: за год прирост составил 35% за счет подключения банкоматов, платежных терминалов и другого оборудования. В секторе безопасности отмечен рост на 15% – за счет расширения применения умных решений в системах видеонаблюдения, охраны и дистанционного контроля на объектах городской и промышленной инфраструктуры.

В Республике Татарстан наблюдается рост интереса бизнеса и государственных учреждений к использованию решений на базе технологий IoT. Как сообщил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов, организации все чаще делегируют рутинные процессы интеллектуальным системам в целях повышения операционной эффективности и перераспределения ресурсов на приоритетные направления.

Так, IoT-платформа внедрена в жилищно-коммунальном секторе для дистанционного сбора и анализа данных о потреблении ресурсов. Это позволяет исключить влияние человеческого фактора и сократить трудозатраты на ручной сбор показаний. В сельском хозяйстве умные датчики на доильном оборудовании обеспечивают автоматизированный контроль производительности, а системы видеонаблюдения позволяют фермерам отслеживать технологические процессы в режиме реального времени.

Технологии также применяются в транспортной отрасли. Более трети трамваев в Набережных Челнах оснащены интеллектуальными системами безопасности, включая видеонаблюдение и тревожную сигнализацию. В общественном транспорте закамской агломерации реализованы решения по бесконтактной оплате проезда и учету пассажиропотока на базе интеллектуальных приборов и сенсоров.

По словам Кабанова, потенциал IoT-решений позволяет масштабировать их применение в различных секторах экономики, что способствует ускорению процессов цифровизации и устойчивому развитию региональной инфраструктуры.