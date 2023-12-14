Энергетики из РТ закончили восстановление электричества в одном из районов Лисичанска

Татарстанские энергетики завершили работу по восстановлению высоковольтной линии электропередач в одном из жилых районов Лисичанска.

В командировке в новом российском городе казанцы пробыли ровно месяц. За это время установлены 124 железобетонные опоры и протянуто 28 километров высоковольтных проводов.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, представители одной из энергетических компаний Татарстана прибыли в Лисичанск 15 ноября. Вместе с ними работали два сапера, которые перед началом установки опор проводили детальное обследование прилегающих территорий.

Также, на случай непредвиденных ситуаций, вместе с энергетиками была командирована медицинская сестра.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.