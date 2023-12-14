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ЛНР и Татарстан 14 декабря 2023 12:52

Энергетики из РТ закончили восстановление электричества в одном из районов Лисичанска

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Татарстанские энергетики завершили работу по восстановлению высоковольтной линии электропередач в одном из жилых районов Лисичанска.

В командировке в новом российском городе казанцы пробыли ровно месяц. За это время установлены 124 железобетонные опоры и протянуто 28 километров высоковольтных проводов.

Фото: © «Татар-информ»

Напомним, представители одной из энергетических компаний Татарстана прибыли в Лисичанск 15 ноября. Вместе с ними работали два сапера, которые перед началом установки опор проводили детальное обследование прилегающих территорий.

Также, на случай непредвиденных ситуаций, вместе с энергетиками была командирована медицинская сестра.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.

#Лисичанск
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