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Энергетики из РТ закончили восстановление электричества в одном из районов Лисичанска
Татарстанские энергетики завершили работу по восстановлению высоковольтной линии электропередач в одном из жилых районов Лисичанска.
В командировке в новом российском городе казанцы пробыли ровно месяц. За это время установлены 124 железобетонные опоры и протянуто 28 километров высоковольтных проводов.
Напомним, представители одной из энергетических компаний Татарстана прибыли в Лисичанск 15 ноября. Вместе с ними работали два сапера, которые перед началом установки опор проводили детальное обследование прилегающих территорий.
Также, на случай непредвиденных ситуаций, вместе с энергетиками была командирована медицинская сестра.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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