Энергетики исполнили мечту юного жителя Казани

Фото: пресс-служба «Татэнерго»

Энергетики «Татэнерго» в канун Нового года исполнили мечту 12-летнего казанца Демида Лисовского, о которой узнали на «Елке желаний». Напомним, что мальчик, посмотрев передачу про объекты энергетики, пожелал ближе познакомиться с уникальным объектом в системе энергетики - гидроэлектростанцией.

Интересно, что желание Демида исполнилось именно в канун Дня энергетика. 21 декабря мальчик вместе с мамой Натальей побывал на Нижнекамской ГЭС, входящей в структуру АО «Татэнерго». Встретил гостей директор Нижнекамской ГЭС Илдус Муллагалиев. Он провел их в музей, откуда и началось знакомство парня с ГЭС.

Сначала гостям показали исторический фильм о великой стройке века, благодаря которой ввели в Единую энергосистему крупную регулирующую ГЭС, повышающую надежность электроснабжения центра страны. Потом началась экскурсия по станции, которую для гостей провел заместитель главного инженера Нижнекамской ГЭС Эдуард Сулейманов. На огромном макете он подробно разъяснил Демиду, как устроен процесс генерации электроэнергии на станции.

Позже гости изучили станцию изнутри. Демид побывал на щите управления ГЭС, откуда регулируются все процессы. Мальчику показали машинный зал, рассказали, как устроены гидроагрегаты. А после все спустились в шахту турбины. Это было незабываемо не только для Демида, но и для его мамы, которая с большим интересом задавала вопросы и наблюдала за сложным технологическим процессом. ​ ​

Самым волнительным моментом знакомства с Нижнекамской ГЭС стал пуск двух гидроагрегатов, который доверили выполнить мальчику. Он перевел ключ в положение «ПУСК» и запустил гидроагрегаты. Демид поделился, что это было очень волнительно и почетно.

В память об экскурсии юному гостю подарили именную каску, большой конструктор и пожелали успехов в его стремлениях. Как потом признался Демид, он мечтает стать архитектором, увлекается программированием, любит создавать макеты зданий, посещает кружок судомоделирования.