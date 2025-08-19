Эксперт Фролов объяснил, почему не стоит ожидать резкого скачка цен на бензин

Фото: © «Татар-информ»

Бензин в России подорожает, но рост цен произойдет в пределах инфляции. Об этом «Татар-информу» сообщил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Бензин подорожает, но рост цен будет сдерживаться в пределах инфляции», – сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бензин может резко подорожать в сентябре. В частности, утверждалось, что стоимость литра топлива Аи-92 может подняться до 72 рублей, а Аи-95 – до 78,5 рубля.

Он объяснил, что в России используется гибридная система ценообразования на розничном рынке. Иными словами, в нашей стране не происходит роста цен в рознице вслед за ростом цен на бирже.

«Биржа лишь определяет оптовые цены, но в розницу эти оптовые цены не транслируются. У нас бензин в опте может подорожать на 20 тыс. рублей за тонну, подешеветь на 20 тыс., но пропорционального роста цен в рознице не будет. Розничные цены у нас зависят от трех факторов: налоги, договоренности нефтяников и правительства РФ о сдерживании потребительских цен на АЗС в пределах годовой инфляции, и лишь на третьем месте по значимости находятся оптовые цены. Частично они влияют на ценообразование, но не напрямую и не на 100%», – отметил Фролов.

По его словам, у такой гибридной системы есть как свои плюсы, так и минусы.

«Плюс заключается в том, что потребитель защищен от возможных колебаний на бирже и сложности оптовиков вас не касаются. У нас ситуация на бирже отражается на маржинальности АЗС, но никак не влияет на потребителя. Но есть минус – цены растут всегда», – сказал эксперт.