Энергетический концерн Enel решил покинуть российский рынок

Итальянский энергоконцерн Enel намерен покинуть рынок России в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Франческо Стараче.

«Думаю, что нам, к сожалению, придется покинуть [рынок России]», — отметил Стараче.

По его словам, энергетическая компания завершит свою деятельность «в течение нескольких месяцев».

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ. Также ряд зарубежных организаций решили приостановить свою деятельность на российской территории.