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Экономика
21 марта 2022  19:35

Энергетический концерн Enel решил покинуть российский рынок

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Итальянский энергоконцерн Enel намерен покинуть рынок России в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании Франческо Стараче.

«Думаю, что нам, к сожалению, придется покинуть [рынок России]», — отметил Стараче. 

По его словам, энергетическая компания завершит свою деятельность «в течение нескольких месяцев».

24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против РФ. Также ряд зарубежных организаций решили приостановить свою деятельность на российской территории. 

#спецоперация на Украине
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