Энергетические объекты повреждены в Белгороде после ракетного обстрела ВСУ

Энергетические объекты повреждены в Белгороде и Белгородском округе в результате ракетного обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов <...> В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры региона. Зафиксированы масштабные перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в Белгороде и приграничных муниципалитетах», – написал он в Телеграм-канале.

В городской больнице Белгорода у местного жителя диагностировали баротравму. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Сейчас на местах работают аварийные службы. Данные о последствиях атаки уточняются.