news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 8 марта 2026 09:38

Энергетические объекты повреждены в Белгороде после ракетного обстрела ВСУ

Читайте нас в
Телеграм

Энергетические объекты повреждены в Белгороде и Белгородском округе в результате ракетного обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов <...> В результате обстрела повреждены объекты энергетической инфраструктуры региона. Зафиксированы масштабные перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в Белгороде и приграничных муниципалитетах», – написал он в Телеграм-канале.

В городской больнице Белгорода у местного жителя диагностировали баротравму. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Сейчас на местах работают аварийные службы. Данные о последствиях атаки уточняются.

#Белгородская область #энергетика #СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Казанские парни»: ремейк молодежной комедии от Айдара Заббарова

«Казанские парни»: ремейк молодежной комедии от Айдара Заббарова

7 марта 2026
Жилье, работа и выплаты: депутат Панеш предложил новые меры поддержки для матерей

Жилье, работа и выплаты: депутат Панеш предложил новые меры поддержки для матерей

7 марта 2026
Новости партнеров