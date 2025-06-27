«Каждый новый пациент – новый вызов для хирурга»: в Казани открыли форум о пороках сердца

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани стартовала пятая научно-практическая конференция «Рентгеноэндоваскулярная хирургия в лечении врожденных и приобретенных пороков сердца». Российские специалисты обсудят наиболее актуальные вопросы диагностики и лечения врожденных и приобретенных пороков сердца.

Эндоваскулярная (внутрисосудистая) хирургия — это прорывная технология, позволяющая проводить лечение минимально инвазивными методами. Доступ к пораженному сосуду осуществляется через небольшой прокол, без открытой операции. Хирург использует тонкие катетеры, которые подводятся к нужному участку под контролем рентген-аппарата. Через катетеры вводятся микроинструменты для восстановления кровотока.

«Наша конференция посвящена одному из самых важных направлений — лечению детей с врожденными пороками сердца и взрослых пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. В течение двух дней мы будем обсуждать современные технологии лечения таких пациентов», — отметил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечению Баграт Алекян.

Особое внимание на форуме было уделено заслугам Айдара Хамидуллина — заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Детской республиканской клинической больницы Татарстана. В этом году врач отметил 70-летний юбилей и стал одним из первых в Республике Татарстан, кто внедрил эндоваскулярные операции при лечении врожденных пороков сердца и сосудов у детей.

«Технологическое лидерство в сфере здравоохранения — один из абсолютных приоритетов Татарстана. Мы внимательно следим за развитием эндоваскулярных методов. Эти технологии становятся доступнее для пациентов, что не может не радовать. Напомню, что именно наша Детская республиканская клиническая больница одной из первых начала применять их в педиатрической практике. Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие будет полезным для всех участников», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

На конференции были представлены данные о том, что Детская республиканская клиническая больница вошла в первую двадцатку медицинских учреждений страны по количеству проведенных внутрисосудистых операций. Среди ста ведущих клиник России она заняла 19-е место.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Здравоохранение Татарстана – часть былого советского и нынешнего российского. Мы гордимся нашей впечатляющей историей. Сегодня в Казанской государственной медицинской академии есть кафедра кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии. Там работают замечательные специалисты. Горжусь и радуюсь, что сегодня мы принимаем гостей со всей России. Это самый настоящий праздник науки. Желаю вам плодотворной работы – сплотиться против болезней и победить их», – сказал директор КГМА Рустем Хасанов.

Конференция продлится до 28 июня. По итогам проведения мероприятия лучшие доклады будут опубликованы в научном журнале «Эндоваскулярная хирургия».