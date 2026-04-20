Общество 20 апреля 2026 15:44

Эндокринолог рассказала о новом типе диабета, развивающемся из-за дефицита питания

Главный внештатный эндокринолог Минздрава Московской области Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» рассказала о новом типе диабета, появляющимся из-за тяжелого дефицита питания и находившимся «за кадром» в течение долгого времени.

По ее словам, этот тип диабета развивается из-за хронического недоедания с детских лет и действительно встречается в бедных африканских государствах и отдельных районах Азии.

«Все дело в поджелудочной железе. Она не развивается так, как должна развиваться: не развиваются бета-клетки, отвечающие за выработку инсулина. Это возникает из-за тяжелого белкового дефицита», – объяснила Мисникова.

Специалист отметила, что раньше этот вариант уже входил в классификацию ВОЗ, но позднее был из нее исключен. Сейчас международное сообщество снова обсуждает его возвращение и если правки в классификацию будут утверждены, то врачи из России отреагируют на это.

#Диабет #эндокринология #мнение эксперта
В топе
В Нижнекамске представили нового главврача онкодиспансера

20 апреля 2026
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

19 апреля 2026
