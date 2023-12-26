Эндокринолог объяснила, могут ли новогодние сладкие подарки вызвать диабет у ребенка

Дети с сахарным диабетом первого типа нередко на Новый год, несмотря на запрет, едят много сладостей, и после этого оказываются в больнице. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный детский специалист эндокринолог Минздрава республики Мария Шайдуллина.

«В новогодние праздники мы имеем дело с увеличением количества детей, которые поступают к нам в отделение с декомпенсацией уже имеющегося сахарного диабета, им очень сложно бывает удержаться, когда в семье есть другие дети, или есть друзья, которые имеют возможность весь сладкий подарок съесть. И держать себя в руках нашим детям бывает очень сложно», – отметила доктор.

Также увеличивается и число детей, которые попадают к эндокринологам с впервые выявленным заболеванием. Врач объяснила, что у этих детей процесс болезни уже шел, однако поедание сладостей в большом количестве, позволило заболеванию проявиться, стало спусковым крючком.

«Рафинированные углеводы повышают сахар в крови в разы, у ребенка появляются жалобы, на которые реагирует родитель, доктор и, таким образом, заболевание выявляется. То есть сладкие подарки не являются причиной сахарного диабета первого типа, но они способствуют его проявлению и выявлению», – добавила врач.