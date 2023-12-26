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Эндокринолог объяснила, когда стоит обращаться к врачу с задержкой роста ребенка
Нарушение функции гипофиза чаще всего проявляется нарушением секреции гормона роста и основная жалоба таких детей – отставание в росте от сверстников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный детский специалист эндокринолог Минздрава республики Мария Шайдуллина.
Врач отметила, что, к сожалению, зачастую медицинское сообщество тормозит с постановкой диагноза. Однако чем быстрее начнется лечение нарушений функций гипофиза, тем более удовлетворяющего роста удастся добиться – чтобы пациенту было комфортно в обществе.
«Я обращаюсь к родителям и педиатрам, если ребенок отстает в росте от сверстников. И если он вырос за последний год менее, чем на 4 сантиметра в год – это повод, после определенного обследования, направить этого ребенка к детскому эндокринологу. Чтобы врач подумал, не нужно ли ему исключать в том числе и дефицит секреции соматотропного гормона», – отметила Мария Шайдуллина.
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