Эндокринолог объяснила, когда стоит обращаться к врачу с задержкой роста ребенка

Нарушение функции гипофиза чаще всего проявляется нарушением секреции гормона роста и основная жалоба таких детей – отставание в росте от сверстников. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный детский специалист эндокринолог Минздрава республики Мария Шайдуллина.

Врач отметила, что, к сожалению, зачастую медицинское сообщество тормозит с постановкой диагноза. Однако чем быстрее начнется лечение нарушений функций гипофиза, тем более удовлетворяющего роста удастся добиться – чтобы пациенту было комфортно в обществе.

«Я обращаюсь к родителям и педиатрам, если ребенок отстает в росте от сверстников. И если он вырос за последний год менее, чем на 4 сантиметра в год – это повод, после определенного обследования, направить этого ребенка к детскому эндокринологу. Чтобы врач подумал, не нужно ли ему исключать в том числе и дефицит секреции соматотропного гормона», – отметила Мария Шайдуллина.